Vasco sai na frente, mas cede empate ao Grêmio em São Januário

Vasco e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Freitas abriu o placar para o time carioca, em São Januário, e Gustavo Martins foi às redes para deixar tudo igual.

O Cruzmaltino permanece na 14ª posição na tabela do torneio, com 14 pontos, já o Grêmio mantém a 12ª colocação com 17.

Ambas as equipes voltam a campo neste meio de semana, pela volta dos playoffs da Sul-Americana. O Vasco irá receber o Independiente del Valle em São Januário na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Grêmio enfrenta o Alianza Lima na quarta, também às 21h30, na Arena.

O jogo

O primeiro tempo desenhou um cenário de estudo e perigo. O Vasco tinha mais a bola, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio gaúcho. O Grêmio, por sua vez, apostava em bolas longas e na velocidade de seus atacantes, obrigando Léo Jardim a trabalhar cedo. O goleiro vascaíno fez duas grandes defesas, primeiro em cabeceio de Braithwaite e depois em chute de Cristian Olivera, mantendo o zero no placar.

A partir da metade da primeira etapa, o Vasco cresceu. O time passou a ocupar mais o campo de ataque e a criar chances reais. Aos 30 minutos, Hugo Moura chegou a balançar as redes ao aproveitar um rebote de falta, mas a arbitragem, corretamente, anulou o lance por impedimento de Vegetti na origem da jogada. Já nos acréscimos, o próprio Vegetti teve a chance de ouro. O Pirata recebeu na área e finalizou com perigo, mas a bola caprichosamente explodiu na trave do goleiro Tiago Volpi.

O Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma intensidade. Logo aos 5 minutos, em boa trama, Vegetti quase conseguiu finalizar na cara do gol. A pressão vascaína era constante, com cruzamentos perigosos e a defesa gremista se segurando como podia. E, de tanto insistir, o gol saiu. Aos 21 minutos, após jogada bem trabalhada pelo lado direito, a bola foi alçada na área e encontrou ele, o homem-gol: Pablo Vegetti. O argentino subiu mais que a zaga e testou firme para o fundo das redes, abrindo o placar e explodindo São Januário de alegria.

O gol deu tranquilidade, mas talvez em excesso. O Vasco recuou e viu o Grêmio crescer. O banho de água fria veio aos 34 minutos. Em cruzamento despretensioso de Pavón, a bola atravessou toda a área vascaína. Gustavo Martins, lateral do Grêmio, apareceu livre nas costas da marcação e, sem ser incomodado, cabeceou para deixar tudo igual.

O empate tornou o final do jogo um drama. O Grêmio quase virou aos 36, quando André Henrique acertou o travessão de Léo Jardim em um contra-ataque. A resposta do Vasco veio com o de sempre: Vegetti. O Pirata, em duas ocasiões, subiu para cabecear com perigo, mas parou em duas boas defesas de Tiago Volpi, que garantiu o ponto para o time gaúcho.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 19 de julho de 2025 (sábado)



Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada



Gols: Vegetti (VAS, aos 21'/2ºT); Gustavo Martins (GRE, aos 34'/2ºT)



Amarelos: Paulo Henrique e João Victor (VAS) e Alex Santana, Edenilson e Cristian Oliveira (GRE)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan e Nuno Moreira; David (Mateus Carvalho) e Vegetti.



Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Cristaldo); Alysson (Riquelme), Edenilson (Villasanti) e Cristian Olivera (Pavon); Braithwaite (André).



Técnico: Mano Menezes