Vasco recebe o Grêmio em São Januário para voltar a vencer no Brasileirão

Depois de ser goleado para o Independiente del Valle por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana, o Vasco está focado em voltar ao caminho das vitórias. O clube carioca enfrentará neste sábado o Grêmio, que também quer dar a volta por cima após ser derrotado pelo Alianza Lima por 2 a 0, pelo mesmo torneio continental. O duelo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, acontecerá em São Januário, às 17h30.

Além da goleada sofrida no Equador, o Vasco está pressionado porque perdeu na última rodada do campeonato nacional por 2 a 0 para o Botafogo. Na quinta-feira, torcedores do clube foram ao CT Moacyr Barbosa, com autorização do clube, e protestaram contra as fracas atuações recentes. Nos últimos 13 jogos, foram apenas quatro vitórias, oito derrotas e um empate.

O principal alvo da torcida foi o zagueiro João Victor, que não vive bom momento. O técnico Fernando Diniz conversou com os vascaínos presentes e prometeu que não faltará dedicação. O Vasco é o 15° colocado, com 13 pontos, um à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

A situação do Grêmio, que ocupa o 12° lugar, com 16 pontos, é parecida. Os gaúchos perderam por 4 a 1 para o líder Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e buscam um triunfo para afastar a pressão sobre o trabalho do técnico Mano Menezes.

O meia Philippe Coutinho não treinou e segue de fora, na principal baixa vascaína. Ele já foi desfalque contra o Independiente del Valle por conta de um incômodo na panturrilha esquerda. O atacante GB, que foi titular na Sul-Americana, deixou de ser opção por ter sentido um incômodo na perna. A melhor opção é Garré, com chances para Alex Teixeira e David.

Criticado pela torcida, João Victor pode perder o posto de titular. A alternativa seria o jovem Luiz Gustavo, porque Marcelo Lemos, machucado, não foi relacionado. O volante Hugo Moura também pode ser improvisado no setor.

O atacante Loide Augusto, que ficou fora da lista de relacionados no último jogo, deve ser opção no banco de reservas. Em contrapartida, o meia Adson, que se recupera de uma fratura na tíbia direita, segue como desfalque.

O volante Thiago Mendes, recém-contratado, passa por recondicionamento físico. Fora dos planos da comissão técnica, o zagueiro Lucas Oliveira e o meia Jean David não devem ser relacionados.

No Grêmio, os atacantes Cristian Olivera e Martin Braithwaite voltam à lista de relacionados após se recuperarem de uma queimadura em acidente doméstico e dores no tornozelo direito, respectivamente. O dinamarquês deve ser titular, enquanto o uruguaio disputa vaga com Edenílson.

O volante Dodi, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, é opção. A tendência é que ele seja escalado como titular junto com Villasanti e Alex Santana. Por outro lado, Edenílson é cotado para começar no banco de reservas.

O meia Miguel Monsalve, que teve constatada uma luxação no ombro direito, é desfalque.

O volante Cuéllar, que ainda não entrou em campo desde a retomada do Brasileirão, continua longe dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O lateral-direito João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely, que se recuperam de fratura na tíbia esquerda e lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, são desfalques.

FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Joao Victor (Luiz Gustavo), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Garré (Alex Teixeira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Alex Santana, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).