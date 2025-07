Transmissão ao vivo de Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fortaleza e Bahia medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

Na zona da degola, o Fortaleza acumula cinco derrotas seguidas no Brasileirão. O revés no clássico para o Ceará determinou o fim do ciclo de Juan Pablo Vojvoda.

Renato Paiva foi o escolhido para o comando técnico do Leão. O treinador português foi demitido pelo Botafogo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Bahia mira aproximação dos líderes. A equipe de Rogério Ceni venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na rodada passada e está no pelotão da frente.

Fortaleza x Bahia -- Campeonato Brasileiro 2025