Tottenham vence clube da terceira divisão inglesa em amistoso de pré-temporada

Neste sábado, o Tottenham venceu o amistoso diante do Reading por 2 a 0. Will Lankshear e Luka Vuskovic marcaram os gols da partida realizada no Select Car Leasing Stadium, em Berkshire.

Sob o comando do novo técnico Thomas Frank, os Spurs voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Luton Town, também em partida amistosa.

Mesmo com o título da Liga Europa, a última temporada do Tottenham foi muito abaixo, o clube terminou o Campeonato Inglês na 17ª posição. Portanto, busca utilizar a pré-temporada para melhorar o desempenho na elite do futebol.

It's good to be back. pic.twitter.com/of2g2NdAOJ ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2025

Os gols

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, o Tottenham voltou para a segunda etapa mais forte e abriu o placar logo aos três minutos, com Will Lankshear.

O centroavante aproveitou o desvio após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque e cabeceou de dentro da pequena área para vencer o goleiro Joel Pereira.

Os Spurs ampliaram aos oito minutos, com Luka Vuskovic, que recebeu a bola na entrada da área e finalizou no canto inferior esquerdo do goleiro adversário.

Outros resultados

Nottingham Forest e Mônaco empataram sem gols no amistoso de pré-temporada realizado no Technique Stadium, em Chesterfield, no Reino Unido.