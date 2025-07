Torcedor do São Paulo invade gramado do Morumbis durante o Majestoso

Um jovem torcedor do São Paulo invadiu o gramado do Morumbis durante o Majestoso deste sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. A invasão aconteceu por volta dos 20 minutos da segunda etapa.

Percebida a invasão, o jogo foi paralisado no Morumbis e a segurança correu atrás do torcedor que invadiu o gramado. Ele foi escoltado pelos policiais para fora do campo, e a partida seguiu normalmente depois do ocorrido.

O torcedor mirim invadiu o gramado para tentar tirar uma foto com Luciano. O camisa 10 é o grande nome do clássico até o momento, tendo marcado dois gols. O São Paulo vai vencendo o Corinthians por 2 a 0.

Torcedor mirim do São Paulo foi retirado do gramado após a invasão

O São Paulo, assim, vai mantendo o bom retrospecto que possui contra o Corinthians no Morumbis. Nos últimos dez confrontos, o Tricolor sofreu apenas uma derrota, por 2 a 1, no Paulistão de 2023, quando Adson foi às redes duas vezes para quebrar um longo tabu para o Timão.

A vitória parcial é importantíssima para o São Paulo, que alivia a pressão ao se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor está saltando da 16ª para a 13ª colocação, chegando aos 16 pontos.