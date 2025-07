Tadeu dá duas assistências, Goiás vence o Cuiabá e assume a liderança da Série B

Neste sábado, o Goiás venceu o Cuiabá, por 3 a 1, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em jogo que o goleiro Tadeu deu duas assistências. Jajá (duas vezes) e Esli Garcia fizeram os gols do Esmeraldino, enquanto David Miguel marcou o do Dourado, em jogo que aconteceu no Estádio da Serrinha, em Goiás.

O Cuiabá ficou com um homem a menos desde os 45 do primeiro tempo. Jajá abriu o placar aos 16 da etapa inicial, e o Dourado, mesmo desfalcado, buscou a igualdade aos quatro do segundo tempo. Aos 32 da etapa final, Jajá fez o segundo gol, enquanto Esli García marcou o terceiro e deu números finais à partida aos 49.

Com este resultado, o Goiás, com este resultado, assumiu a liderança, com 36 pontos, deixando o Coritiba, com 33 para trás. A equipe do Centro-Oeste tem chance de terminar a rodada na ponta da tabela, mas depende do resultado do jogo do Coxa, que entra em campo ainda neste sábado para enfrentar o Paysandu, no Couto Pereira, às 18h30. O Cuiabá, por sua vez, segue fora do G4, com 25 pontos, em quinto lugar.

Goiás e Cuiabá voltam a campo pela 18ª rodada da Série B na próxima quarta-feira. O Goiás visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19 horas (de Brasília). Já o Cuiabá recebe o América-MG, às 21h30, na Arena Pantanal.

Como foi o jogo entre Goiás e Cuiabá?

O Goiás entrou em campo sabendo da possibilidade que tinha de assumir a liderança. O Esmeraldino começou assustando o Cuiabá: Perinho cruzou a bola na área e Jajá concluiu para fora, aos sete minutos. Três minutos depois, Anselmo Ramon recebeu na área e também errou o alvo. Depois da insistência, aos 16, o Goiás abriu o placar. Tadeu lançou Jajá, ele dominou e bateu na saída de Mateus Pasinato.

Após a pausa para a hidratação, os donos da casa seguiram melhores e praticamente não viram o Cuiabá levar perigo. Aos 45, a situação dos visitantes piorou: Max recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura e foi expulso de campo. Contudo, apesar de ter um jogador a menos, o Dourado empatou aos quatro da segunda etapa.

Em cobrança de escanteio, Tadeu saiu mal e deixou o gol aberto. David Miguel, que entrou logo após o intervalo, apareceu no segundo poste e concluiu para o gol. Aos 23, Denílson teve boa chance para virar, mas mandou para fora. Depois de tomar o susto, o Goiás reagiu cerca de dez minutos depois e voltou a ficar na frente do placar.

Jajá recebeu passe na área, driblou a marcação e estufou a rede de Pasinato, novamente. Nos acréscimos, Esli Garcia fez o terceiro do Esmeraldino e deu números finais à partida. Tadeu lançou Garcia em velocidade, ele dominou, passou pela marcação e estufou a rede.