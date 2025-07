Sport x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Botafogo entra em campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), para medir forças com o Sport na Ilha do Retiro, em Recife-PE, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 22 pontos conquistados, o Glorioso quer seguir na zona de classificação para a Copa Libertadores e melhorar o desempenho ofensivo visto no empate sem gols com o Vitória no meio de semana. Naquela ocasião, diante de sua torcida, o Glorioso criou mais de 20 oportunidades de gol, mas não balançou as redes.

O Sport, por sua vez, completou 15 jogos sem vencer na derrota de 2 a 0 para o Juventude, segunda-feira, no Rio Grande do Sul. Lanterna com três pontos, o time pernambucano viu torcedores invadirem seu CT no meio da semana e agredirem o atacante Pablo, além de ofenderem outros atletas.

Onde assistir

O duelo entre Sport e Botafogo terá transmissão pela TV Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (Pay-per-view).

Como chegam?

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, sabe que seu time precisa melhorar nas finalizações. Mas quer manter a pegada ousada mesmo fora de casa.

"Nós estamos criando muitas oportunidades e com certeza isso vai nos dar muitos frutos ainda. A identidade do clube é um futebol com coragem e vamos tentar sempre respeitar isso", disse ele.

Sem problemas de suspensão, Ancelotti deve manter a base que empatou sem gols com o Vitória no meio de semana.

Pelo lado do Sport, o técnico Daniel Paulista sabe que o momento é de mudança.

"Precisamos mudar, sempre olhando para as perspectivas do nosso trabalho. Nós podemos encontrar a solução para as nossas dificuldades", disse ele.

Para este duelo, o Sport poderá contar com os atacantes Matheusinho e Ignacio Ramírez, ambos com documentação regularizada. Mas Daniel Paulista só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



SPORT-PE X BOTAFOGO-RJ



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 20 de julho de 2025 (Domingo)



Horário:17h30(de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Sport: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Matheusinho e Ignacio Ramirez



Técnico: Daniel Paulista

Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Fernando e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro



Técnico: Davide Ancelotti