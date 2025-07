Sem Savarino, Botafogo divulga relacionados para duelo contra o Sport

O Botafogo divulgou, por meio de suas redes sociais, a lista de relacionados pelo técnico Davide Ancelotti para enfrentar o Sport neste domingo. Titulares, Savarino e Allan ficaram de fora da relação devido a dores musculares.

Ambos não participaram do embarque da equipe rumo a Recife para realizarem tratamentos e ficarem sob supervisão dos profissionais do clube no Rio de Janeiro.

Além deles, o volante Danilo Barbosa também não viajou com o restante da delegação. O atleta tem negociações para se juntar ao Fortaleza e voltar a trabalhar com Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo.

Apesar dos desfalques, a lista também traz novidades. Rwan Cruz, que não vinha sendo relacionado, e Huguinho, do sub-20, integram o grupo que irá disputar o jogo pelo Brasileirão.

RELACIONADOS DO FOGÃO! ?? Confira a lista do técnico Davide Ancelotti para a partida diante do Sport pelo Brasileirão! ?? #VamosBOTAFOGO Apresentado por @centrum_br pic.twitter.com/rNTG4Ruvnk ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 19, 2025

Botafogo e Sport duelam pela 15ª rodada do campeonato, neste domingo. O palco do confronto será a Ilha do Retiro, às 17h30 (de Brasília).

Confira a lista de relacionados do Botafogo para a partida:

Goleiros: John, Léo Linck e Raul;



Defensores: Alex Telles, Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Kaio Fernando, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;



Meio-Campistas: Huguinho, Marlon Freitas e Newton;



Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Correa, Mastriani, Montoro, Nathan, Rwan Cruz e Santi Rodríguez.