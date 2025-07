Sem Lucas, Luciano chama a responsabilidade e tenta manter protagonismo no Majestoso

O São Paulo conta com uma figura importante para tentar sair com os três pontos do Majestoso deste fim de semana: Luciano. Em meio à ausência de Lucas, o camisa 10 tem chamado a responsabilidade e tenta manter esse protagonismo para levar o Tricolor à vitória no clássico.

Lucas Moura se lesionou no último dia 10 de março. Ele chegou a se recuperar e voltar aos gramados, mas a contusão voltou a assombrá-lo em meados de maio. Na última sexta-feira, o atacante passou por um novo procedimento para tratar do estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

Foi justamente em maio que Luciano voltou a se destacar. O camisa 10 vive um grande momento e mostrou seu poder de decisão tanto antes como depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O jogador foi importante tanto em jogos da Copa do Brasil como da Libertadores e do Brasileirão.

No último domingo, por exemplo, Luciano não balançou as redes, mas teve participação fundamental no empate em 2 a 2 do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Atuando como um segundo atacante, ele deu as assistências para os dois gols de André Silva.

Em grande fase no São Paulo, Luciano persegue, agora, outro objetivo: manter o protagonismo para levar o São Paulo à vitória no clássico, seja com gols ou assistências.

Se quiser balançar as redes, porém, o atacante terá a missão de quebrar um jejum de quase um ano em clássicos. Até o momento, o jogador disputou cinco dos seis duelos contra os três principais rivais paulistas do Tricolor, mas não conseguiu marcar.

Mais de 4??0?? mil ingressos vendidos para o Majestoso de amanhã! Garanta também o seu lugar e #VemProMorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Fiwlu1Bpz5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2025

A única participação de Luciano em clássicos em 2025 foi justamente contra o Corinthians, no primeiro encontro entre as equipes neste ano, pela primeira fase do Paulista. O camisa 10 deu a assistência para o gol de Oscar, ajudando o São Paulo a sair vitorioso por 3 a 1 no Morumbis.

Quanto aos gols, o camisa 10 não marca em clássicos desde o último dia 18 de agosto de 2024. Na ocasião, o jogador foi às redes na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Naquele Choque-Rei, ele ainda foi expulso após receber o segundo amarelo ainda nos acréscimos.

Apesar de ainda não ter marcado em clássicos em 2025, Luciano faz uma boa temporada com a camisa do São Paulo. O atacante soma oito gols e cinco assistências em 30 jogos (20 como titular). Agora, ele mira ajudar a equipe a conquistar três pontos importantíssimos.

Com Luciano à disposição, o São Paulo mede forças contra o Corinthians no Majestoso neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo está a um ponto da zona de rebaixamento no Brasileirão. Uma vitória no Majestoso deste sábado, portanto, é fundamental para o time tricolor. Um triunfo pode aliviar a pressão sobre os ombros de Crespo e, quem sabe, ser uma virada de chave para o Tricolor.