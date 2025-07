São Paulo domina Corinthians e vence com 'olé' e show de Luciano

O São Paulo venceu com autoridade o Corinthians por 2 a 0 na noite deste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Luciano, duas vezes. O Tricolor construiu a vantagem ainda no primeiro tempo.

O São Paulo começou melhor, mas perdeu Oscar, machucado, com apenas 15 minutos de partida. O camisa 8 subiu para disputar uma bola e caiu forte no gramado, batendo as costas, e deixou o campo com dores.

Crespo colocou Alisson na vaga de Oscar e o São Paulo viu o Corinthians crescer, mas rapidamente se encontrou e voltou a dominar o jogo. Rafael fez uma grande defesa quando o placar estava zerado, mas foi só.

O domínio foi tanto que aos 19 minutos da segunda etapa o Morumbis já gritava "olé" para o toque de bola são-paulino.

Com o resultado, o Tricolor foi a 16 pontos e dá um salto na tabela, ganhando no mínimo duas posições ao fim da rodada. Já o Timão parou nos 19 e segue à frente do rival, no meio da tabela.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, quando visita o Juventude no Alfredo Jaconi. Já o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena na quarta-feira, às 19h30.

Lances Importantes

Rafael! Aos 25, Memphis recebeu na intermediária e encontrou a ultrapassagem de Romero. O paraguaio entrou com liberdade dentro da área e finalizou forte na saída de Rafael. A bola explodiu no ombro do goleiro são-paulino, que salvou o gol.

Quase! Aos 29, Marcos Antônio fez boa jogada pela direita, ganhou o fundo já dentro da área e cruzou uma bola flutuante, sem força. Hugo saiu do gol e deu um tapinha leve que tirou dos pés de Luciano, que entrava para colocar nas redes. Ele até se esticou para tocar nela, mas mandou por cima.

1x0. Aos 32, o São Paulo abriu o placar. Em jogada pela zona central, André Silva achou o passe para Luciano. Dentro da área, o camisa 10 ajeitou para a esquerda e bateu cruzado, rasteiro, tirando de Hugo.

2x0. Aos 34, de novo ele! Arboleda inverteu para Wendell, o lateral avançou em velocidade e bateu cruzado. Luciano se jogou na bola e colocou no fundo das redes.

Hugo! Aos 18 da segunda etapa, o São Paulo conseguiu uma boa jogada pela direita. Cédric foi ao fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. Alisson finalizou de primeira e Hugo fez boa defesa para evitar o terceiro.

Rafael! Aos 50, Rafael voou para evitar o gol corintiano. Garro cobrou falta na pequena área, Raniele cabeceou no cantinho e Rafael foi buscar.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro - Rodada 15

Data: 19/07/2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: estádio do Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Amarelos: Alisson e Tapia; Raniele e Garro

Gols: Luciano (32' e 34'/1ºT)

Público: 47.964

Renda: R$ 2.667.868,00

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia), Oscar (Alisson) e Wendell; Luciano (Tapia) e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo.

Corinthians: Hugo; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Bidu (Angileri); José Martínez (Raniele), Breno Bidon, Carrillo (Talles Magno) e Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Romero. Técnico: Dorival Jr.