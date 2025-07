Luciano exalta vitória do São Paulo sobre Corinthians: 'Clássico se ganha'

Após marcar os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, Luciano destacou a vontade do São Paulo em ganhar o clássico. A declaração foi dada neste sábado, no Morumbis, após o duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que ele disse?

A gente precisava dessa vitória. Ontem os torcedores foram no CT e apoiaram. Clássico a gente não joga, a gente ganha. A torcida merece essa vitória. Ninguém acreditava quando eu cheguei aqui em 2020. Fui estudando e devagarinho estou construindo um pouco de história. Espero viver muito disso aqui. Agradeço a torcida que me apoia. Entendo os que criticam porque não vou estar bem sempre.

Luciano, jogador do São Paulo, em entrevista ao Premiere.

O São Paulo abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa com Luciano finalizando rasteiro após passe de André Silva. Dois minutos depois, o camisa 10 apareceu de novo, completando cruzamento de Wendell para marcar o segundo e fechar o placar no Morumbis.

O Tricolor Paulista ocupa a 13° posição da tabela do Brasileirão. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira quando enfrenta o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi.