São Paulo e Corinthians se encontram em clássico nada majestoso pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians fazem o clássico Majestoso neste sábado, às 21h (de Brasília), no MorumBis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente as duas equipes com situações delicadas, o que promete um 'futebol plebeu' no duelo apelidado com o sinônimo de nobreza.

O time da casa não vence pelo Brasileirão há cinco jogos. Neste intervalo, o São Paulo tropeçou duas vezes no MorumBis, diante de Vasco e Mirassol. Isso coloca a equipe na 16ª posição, com 13 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Foi por nesse contexto que o técnico Hernán Crespo disse que a vitória sobre o Corinthians é "obrigação". Para isso, ele quer que o time jogue de maneira mais vertical. "Espero um futebol mais ofensivo, com mais intensidade. Necessitamos pontuar em todos os jogos para sairmos desta situação incômoda", afirmou Crespo após o empate contra o Red Bull Bragantino na última rodada.

O problema é que o treinador continua sem Lucas Moura. O São Paulo atualizou a situação médica do meia, que não tem previsão de retorno. Depois de voltar a sentir problema no joelho direito, o são-paulino novamente virou baixa e precisou passar por novo procedimento na sexta-feira.

A apresentação em Bragança Paulista mostrou evolução em relação à estreia de Crespo, na derrota para o Flamengo. O São Paulo, porém, mantém erros dos tempos de Luis Zubeldía.

A situação do Corinthians é mais confortável na tabela, principalmente após a vitória sobre o Ceará na última rodada. O problema é que Dorival Júnior ainda não fez o time ter bom desempenho. Antes do triunfo em Fortaleza, eram cinco partidas sem vitórias.

Depois do último jogo, o técnico corintiano reclamou da falta de reforços e atribuiu isso ao momento conturbado na política do clube.

"Quando fiz o acerto com a diretoria do Corinthians, em especial o Fabinho, nós acertamos que precisávamos naquele momento de pelo menos quatro jogadores que viessem acrescentar ao nosso grupo. É natural que tivéssemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças: a saída do presidente Augusto e a vinda do presidente que neste momento está à frente, procurando dar sequência a possíveis contratações", disse.

A boa notícia para este fim de semana é que Memphis e Ángel Romero voltam a ficar à disposição para o clássico. Eles cumpriram suspensão contra o Ceará.

Rodrigo Garro, que voltou nesta partida e fez o primeiro jogo com Dorival, também deve continuar no time. Tão decisivo quanto o argentino, Yuri Alberto ainda trata uma lesão na coluna e permanece fora.

A vitória sobre o Ceará foi a primeira do Corinthians fora de casa neste Brasileirão. O retrospecto do clássico no MorumBis indica que será difícil manter a sequência.

Os triunfos corintianos no estádio são-paulino representam apenas 22% dos jogos disputados por lá. Entretanto, mesmo se perder, o Corinthians continua livre de entrar no Z-4. No cenário de derrota, o time ainda pode ter vantagem de até cinco pontos da zona de rebaixamento.

Conforme parcial divulgada na tarde de sexta-feira, 40 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida deste sábado, que tem torcida única, como determina a legislação estadual.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero e Memphis. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.