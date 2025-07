São Paulo defende tabu de dois anos contra o Corinthians; veja retrospecto recente

O Campeonato Brasileiro reserva um clássico paulista neste fim de semana. São Paulo e Corinthians medem forças neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 15ª rodada da competição nacional.

As equipes entram em campo com objetivos distintos: o São Paulo defende um tabu de dois anos e precisa dos três pontos para se afastar do Z4, enquanto o Corinthians tenta quebrar esse jejum para voltar a vencer o rival e quebrar esse jejum. O retrospecto recente do clássico, porém, é tricolor.

Nos últimos dois anos, São Paulo e Corinthians ficaram frente a frente em nove oportunidades por três competições distintas: Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Neste recorte, foram cinco vitórias do São Paulo, dois empates e dois triunfos do Corinthians (62,96% de aproveitamento tricolor contra 29,62% do Alvinegro). Acontece que o Timão não sabe o que é vencer o Tricolor desde julho de 2023.

A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo aconteceu no dia 25 de julho daquele ano. Na ocasião, o Alvinegro saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena, graças a dois gols de Renato Augusto.

Aquela eliminatória, no entanto, terminou em final feliz para o São Paulo. No duelo de volta, o Tricolor bateu o rival no Morumbis, por 2 a 0, com um golaço de Wellington Rato e um de Lucas Moura, e classificou-se à final com um agregado de 3 a 2. A equipe são-paulina conquistou aquela Copa do Brasil e tornou-se campeã de tudo.

O 'buraco ainda é mais em baixo' caso sejam considerados apenas Majestosos pelo Brasileirão, pois o Corinthians não supera o rival desde 2020 pelo torneio nacional. Na época, o Alvinegro venceu o São Paulo por 1 a 0, em Itaquera, pela 25ª rodada da competição.

Último Majestoso teve brilho de Lucas e golaço de Martínez

O último confronto entre São Paulo e Corinthians foi recheado de emoções no Morumbis. As duas equipes protagonizaram um Majestoso embaixo de chuva no último dia 26 de janeiro, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Ainda sob o comando de Luis Zubeldía, o São Paulo contou com um show de Lucas Moura para vencer o Corinthians por 3 a 1. O camisa 7 tricolor marcou dois gols e viu Oscar completar a festa. José Martínez, com um golaço de fora da área, diminuiu para o Timão, que ainda tinha Ramón Díaz como treinador.

Já neste sábado, as duas equipes irão a campo com técnicos diferentes do último Majestoso. Crespo está de volta ao comando do São Paulo, enquanto Dorival Júnior é o treinador do Corinthians.