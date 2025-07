São José bate Ourinhos no tempo extra e avança à semifinal da LBF

Neste sábado, no Ginásio Monstrinho, o São José bateu Ourinhos por 74 a 71, pela terceira partida das quartas de final da LBF e avançou à semifinal. A equipe havia sofrido um empate no último confronto, mas, após um jogo equilibrado, decidido na prorrogação, garantiu vaga na próxima fase do torneio.

Manu Rios foi a grande cestinha do São José, anotando 21 pontos na partida. Mesma pontuação de Maisa Marçal, maior pontuadora do Ourinhos. Além disso, Manu liderou as assistências, com sete no total. Porém, com 12 pontos, dez rebotes e 23 de eficiência, a ala Maira Horford faturou o Troféu MVP.

Os placares dos jogos foram fechados em: 80 a 67 para o São José, 67 a 51 para o Ourinhos e 74 a 71 para o São José.

Agora, na semifinal da LBF, o São José irá encarar o Sampaio Basquete, que venceu o Cerrado por 2 a 0 do outro lado do chaveamento das quartas de final.

O jogo

A partida, disputada em ritmo intenso do início ao fim, teve alternância de liderança e equilíbrio no placar durante os quatro períodos.

Ourinhos começou bem e venceu o primeiro quarto por 20 a 14, mas São José reagiu no segundo, indo para o intervalo com empate em 34 a 34. A igualdade se manteve nos dois períodos seguintes, com 62 a 62 no tempo regulamentar, forçando a prorrogação. No tempo extra, o time visitante levou a melhor por 12 a 9 e confirmou a vitória.