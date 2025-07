Santos possui retrospecto positivo contra o Mirassol; veja números

O Santos visita o Mirassol neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este será o 14º confronto da história entre as duas equipes. O Peixe venceu dez desses jogos e saiu derrotado em apenas um. As outras três partidas, por sua vez, terminaram em empates.

A maioria dos encontros entre os dois times foi pelo Campeonato Paulista. A exceção são os dois duelos pela Série B de 2024. No primeiro turno, as equipes empataram por 0 a 0, enquanto no returno o Santos levou a melhor, vencendo por 3 a 2.

O Príncipe em casa! ? pic.twitter.com/BoESNlxfzo ? Santos FC (@SantosFC) July 18, 2025

Vale destacar que os times também se enfrentaram nesta temporada. O encontro ocorreu em 16 de janeiro, na rodada de abertura da fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o atacante Guilherme foi o grande nome da partida, marcando os dois gols da vitória santista por 2 a 1.

Apesar do retrospecto favorecer o Peixe, o Mirassol ainda não perdeu para nenhum dos grandes paulistas no Brasileirão: venceu o Corinthians por 2 a 1 em casa, São Paulo por 2 a 0 em pleno Morumbis, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Allianz.

Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Peixe está na 14ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos em 13 jogos disputados. Já o Mirassol ocupa a 11ª posição na tabela, com 18 pontos somados em 12 partidas.