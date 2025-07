Santos perde do Mirassol fora de casa e fica a dois pontos do Z4 do Brasileirão

Neste sábado, o Santos foi derrotado pelo Mirassol, por 3 a 0, em compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chico da Costa, Reinaldo e Cristian anotaram os gols dos donos da casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Com este resultado, o Peixe, que venceu Flamengo na última rodada, permanece em 14° lugar, com 14 pontos, dois a menos que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Rubro-Negro, porém, ainda entra em campo neste domingo, contra o Bragantino. O Mirassol, por sua vez, chegou ao sétimo lugar, com 21 pontos.

Santos e Mirassol voltam a campo nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Leão visita o Ceará, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Peixe duela com o Internacional, na Vila Belmiro, a partir das 21h30.

Como foi o jogo Mirassol x Santos?

Primeiro tempo

O Santos tomou um susto logo no primeiro minuto do jogo. O Mirassol chegou com perigo pela direita: Negueba avançou em velocidade até a lateral da área, cruzou pelo alto e achou Gabriel, que bateu firme, de primeira, para o gol. Gabriel Brazão fez grande defesa e salvou o Peixe de tomar o gol. A primeira chegada mais incisiva do Santos foi apenas aos 19.

Após cobrança de escanteio, Neymar carrgeou a bola e cruzou na área, mas Zé Ivaldo cabeceou para fora, perto do gol de Walter. Contudo, o árbitro marcou falta do zagueiro na disputa. O Peixe tinha dificuldades de infiltrar na área do Mirassol e, aos 21, Neymar arriscou da entrada da área mesmo e bateu para fora. Com 25 no relógio, o Mirassol tentou surpreender o Peixe em jogada ensaiada. Em cobrança de escanteio, Reinaldo mandou na esquerda para Negueba, que finalizou e viu Brazão espalmar.

Aos 27, Souza avançou na esquerda e cruzou para a segunda trave, onde Barreal chegava. O camisa 22 tentou dar um carrinho na bola, mas mandou para fora. Cerca de cinco minutos depois, o Mirassol quase abriu o placar. Edson Carioca fez boa jogada pela esquerda, cruzou na medida para Lucas Ramon, que apareceu nas costas de Guilherme e bateu de primeira. Brazão defendeu.

Segundo tempo

No intervalo, Cléber Xavier fez apenas uma mudança e promoveu a entrada de Rincón no lugar de Pituca. O Peixe, porém, logo no primeiro minuto, viu Brazão salvar mais uma. Gabriel acionou Lucas Ramón na direita, ele avançou livre e saiu cara a cara com o goleiro, que saiu bem para fazer a defesa. O Peixe respondeu aos nove minutos. Neymar tabelou com Rollheiser e achou um passe e profundidade para Igor Vinícius, que cruzou rasteiro tentando achar o camisa 10. Walter, porém, se esticou e fez a defesa.

Já aos 14, o Santos teve uma falta perigosa, na entrada da área. Neymar cobrou tentando acertar o ângulo e mandou muito perto da trave de Walter. Com 23 minutos, o Mirassol abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada de cabeça e sobrou para Chico da Costa, que, na segunda trave, empurrou para o fundo do gol. Quatro minutos depois, os donos da casa ampliaram.

O Mirassol trabalhou a bola desde o campo de defesa. Reinaldo saiu bela esquerda e tocou para Gabriel. Ele acionou Carlos Eduardo dentro da área na direita e mandou na cabeça de Reinaldo, que apareceu livre na área e cabeceou para o fundo do gol. Aos 32, Rollheiser cruzou para Escobar, que recebeu dentro da área e cabeceou na rede pelo lado de fora.

Com a desvantagem no placar, o Peixe seguiu com dificuldades para buscar o empate ou pelo menos diminuir o prejuízo. Enquanto isso, a torcida do Mirassol não perdeu a oportunidade de gritar "olé". E, nos acréscimos, os torcedores viram o Leão ampliar. Christian recebeu na entrada da área, conseguiu espaço para finalizar e bateu colocado para fechar o jogo com um golaço. Brazão ainda fez mais uma defesa aos 49 em chute de Gabriel. Antes do apito final, o árbitro precisou da ajuda do VAR para expulsar João Victor, que acertou Neymar com o braço.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL 3X0 SANTOS

Data: 19 de julho de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão vermelho: João Victor



Cartões amarelos: Lucas Ramón (Mirassol); Rincón (Santos)

Gols: Chico da Costa, aos 23? do 2°T, Reinaldo, aos 27? do 2°T e Cristian, aos 46? do 2°T (Mirassol)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa.



Técnico: Rafael Guanaes.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Escobar); Pituca (Tomás Rincón), Zé Rafael (Deivid Washington) e Rollheiser; Barreal (Robinho Jr.), Guilherme (Thaciano) e Neymar.



Técnico: Cleber Xavier.