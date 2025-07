Santos bate a Inter de Limeira pelo Paulistão Sub-20

A equipe do Santos sub-20 triunfou sobre a Inter de Limeira neste sábado por 2 a 1, pela 12ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista. Pedro Hian e Padula foram às redes pelo Peixão no Estádio Espanha, enquanto Pedro descontou para os visitantes.

A vitória mantém o Santos na sexta colocação do grupo, com 20 pontos, enquanto a Inter de Limeira cai para o 9º lugar, com 16.

O Alvinegro Praiano terá o Internacional como seu próximo adversário. O duelo será nesta quarta-feira pelo Brasileirão Sub-20, no Estádio Passo d'Areia, às 15h (de Brasília). A equipe de Limeira joga novamente pelo estadual na sexta-feira, diante do Velo Clube, no Limeirão, também às 15h.

Os gols do jogo

Com 14 minutos do início do jogo, Pedro Hian abriu o placar para o Santos. O camisa 3 recebeu a bola pelo meio ainda distante da área e, mesmo assim, mandou uma bomba na direção do canto inferior esquerdo. O goleiro Antony tentou se esticar, mas não alcançou a bola, que morreu no fundo das redes.

O gol de empate da Inter de Limeira saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Pedro cobrou uma falta a alguns metros da meia-lua e finalizou com categoria, sem chances para o goleiro Pedro Henrique.

Ainda nos acréscimos da etapa inicial, o Peixe retomou a vantagem no placar com gol de Padula. O camisa 7 recebeu cruzamento de Enzo Boer, que o deixou cara a cara com o goleiro. Com um toque de leve, Padula marcou e deu a vitória ao Peixe.