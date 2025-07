Santos aposta em Neymar no ataque para superar o Mirassol e ensaiar reação no Brasileiro

O poder de decisão do astro Neymar vai ser a aposta do técnico Cleber Xavier para tentar consolidar a iminente reação do Santos no Campeonato Brasileiro, no compromisso deste sábado. Após superar o Flamengo no meio de semana com um gol do camisa 10, na vitória de 1 a 0 na Vila Belmiro, o treinador deverá escalar o craque como um terceiro atacante diante do Mirassol, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia.

Mesmo atuando na casa do adversário, o comandante santista pretende mandar a campo um time com postura ofensiva para inibir uma pressão natural dos mandantes. Nessa estratégia, assim como no final do duelo contra o rubro-negro carioca, Neymar poderá atuar como um falso nove e terá a companhia de Guilherme e Barreal.

Diante da liderança natural do jogador e da sua versatilidade, Xavier já adiantou que vai usar essas qualidades a seu favor sempre que necessário. "Vou usar o Neymar das duas maneiras (no meio ou no ataque). Ele é exemplo para os outros", disse o treinador ao destacar a entrega do atleta contra o Flamengo.

A novidade para este encontro é o retorno do meia Benjamín Rollheiser. A ideia é deixá-lo encarregado da criação e explorar os contragolpes para aproveitar os avanços do time da casa. O jogador argentino tem um estilo que agrada ao treinador e será peça fundamental para acionar o trio ofensivo.

Xavier terá ainda mais dois nomes à disposição para o duelo. Assim como Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont também cumpriram suspensão na última partida. Mas diante do Mirassol, ao que tudo indica, os dois últimos devem iniciar a partida no banco de reservas.

Na preparação que se encerrou nesta sexta-feira, o elenco realizou um trabalho tático para ensaiar a marcação e também corrigir a movimentação dos atletas quando o time não tiver a posse de bola. As jogadas de bola parada também ganharam uma atenção especial por parte do treinador.

O Santos espera aproveitar o bom momento em função da vitória sobre o Flamengo para ter mais tranquilidade em sua retomada no Nacional. Apesar dos três pontos conquistados no último jogo, a equipe está longe de ter uma posição confortável na classificação.

Na 13ª posição com 14 pontos, o conjunto santista tem apenas dois a mais do que o Vitória (17º colocado), primeiro time na zona de rebaixamento do Nacional. Com 35% de aproveitamento em 13 jogos, a equipe santista obteve apenas quatro triunfos, empatou dois jogos e foi superado em sete confrontos.

Na parte intermediária da classificação, o Mirassol quer aproveitar o fator casa para manter uma distância razoável dos quatro últimos colocados. Em 11º lugar com 18 pontos, o time vem de um bom resultado como visitante (1 a 1 diante do Palmeiras) e espera manter a boa fase. Nos últimos cinco embates pelo Nacional, o time do interior paulista venceu três vezes e garantiu dois empates.

Nesta sexta-feira, o técnico Rafael Guanaes deve escalar um meio-campo ofensivo, que explore o toque de bola, para tentar envolver a marcação santista. O apoio do lateral-esquerdo Reinaldo é uma das armas para surpreender o Santos no estádio José Maria de Campos Maia.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X SANTOS

MIRASSOL - Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo e Neto Moura; Alesson, Yago Felipe, Gabriel e Edson. Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS - Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar. Técnico: Cleber Xavier

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).