Saiba como assistir o UFC 318, card com cinco membros do Esquadrão Brasileiro

Depois de uma década de ausência, o Ultimate desembarca novamente em Nova Orleans, no estado da Louisiana (EUA), neste sábado (19), para promover mais um de seus eventos. Com cinco membros do 'Esquadrão Brasileiro' no card, o UFC 318 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Mais experientes do grupo de atletas tupiniquins escalados para o UFC 318, Paulo Borrachinha e Patrício Pitbull entrarão em ação no card principal do evento, para enfrentarem Roman Kopylov e Dan Ige, respectivamente. Os dois veteranos lutadores brasileiros sobem no octógono com a necessidade de voltar à coluna das vitórias após sofrerem derrotas em suas últimas apresentações.

Dos dois, Borrachinha é o que parece viver o momento mais delicado na carreira. Ex-desafiante ao título dos pesos-médios (84 kg), o atleta mineiro venceu apenas uma de suas últimas cinco lutas e, ainda que sua escalação para o 'co-main event' de mais uma edição numerada do UFC sugira prestígio, é bom o brasileiro voltar a vencer para espantar a má fase e iniciar uma nova corrida pelo 'title shot'.

Por sua vez, Patrício precisa da vitória para mostrar que pode figurar na elite do peso-pena (66 kg) no Ultimate. Ex-campeão do Bellator, o potiguar chegou ao UFC já com a idade considerada avançada e agora, aos 38 anos e vindo de derrota em sua estreia pela organização, tem que vencer para, quem sabe, com mais alguns triunfos, se aproximar de uma disputa pelo título.

Brasil no card preliminar

Os outros três representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no show deste sábado vão competir no card preliminar. O peso-galo (61 kg) Vinícius 'Lok Dog' Oliveira, o peso-médio (84 kg) Brunno Hulk e a peso-mosca (57 kg) Nicolle Caliari enfrentam Kyler Phillips, Jackson McVey e Carli Judice, respectivamente.

Despedida na luta principal

Já a luta principal do UFC 318 ficará por conta do terceiro capítulo da trilogia entre Dustin Poirier, vencedor dos dois primeiros confrontos da rivalidade, e Max Holloway, ex-campeão peso-pena (66 kg). O combate também marcará a despedida de Poirier, que terá a oportunidade de fazer sua última luta na carreira diante da sua torcida, no seu estado natal, Louisiana.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

