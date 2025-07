Romero vê falta de concentração do Corinthians em derrota no Majestoso: "Desligamos completamente"

O Corinthians foi derrotado pelo São Paulo na noite deste sábado, por 2 a 0, no Morumbis, em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capitão do Timão no clássico, Romero foi titular e atuou durante os 90 minutos, mas lamentou o resultado.

Segundo Romero, faltou concentração do Corinthians. Na visão do paraguaio, a queda do Timão começou após o primeiro gol do São Paulo. No lance, André Silva enfiou bola para Luciano, que invadiu a grande área e bateu cruzado, sem chances para Hugo Souza.

"Faltou concentração no primeiro tempo. Falamos que nos clássicos temos que cuidar muito aos detalhes. Deixamos de nos concentrar nessa jogada, desligamos completamente e tomamos os dois gols muito rápido, e em clássico é muito difícil virar. No segundo tempo tentamos, mas não alcançamos. Temos que melhorar isso e entrar mais concentrados nesse tipo de jogo. Sabemos que nesse tipo de jogo não se pode dar mole, são muito parelhos e sabíamos disso. Infelizmente deixamos escapar esses três pontos aqui", analisou ao Premiere.

Romero também revelou o pedido do técnico Dorival Júnior durante a conversa do intervalo no vestiário: maior atenção aos detalhes e controle do jogo.

"Ele falou para nós entrarmos mais ligados no jogo, perdemos o controle do jogo. No comecinho tentamos ficar com a bola, rodar bem a bola, mas depois do primeiro gol deles, desligamos completamente. Só isso, ligar mais, ficar mais concentrados nesses detalhes, e tentar virar", comentou o atacante.

O capitão do Corinthians, por fim, também comentou brevemente sobre a decisão do treinador de sacar Memphis no intervalo. Após ter sido substituído, o holandês sequer voltou ao banco de reservas no Majestoso.

"As trocas que ele faz [Dorival] é com ele, entramos para defender a camisa do Corinthians. Tentamos empatar, mas infelizmente vamos derrotados desse jogo", concluiu Romero.

O Corinthians de Romero, agora, tenta recolher os cacos, uma vez que terá mais um complicado desafio pela frente. O Timão recebe o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada.