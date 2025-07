Romero lamenta apagão fatal para o Corinthians: 'Desligamos completamente'

O atacante Romero se queixou sobre a postura do Corinthians na derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Paulo. Segundo o paraguaio, faltou concentração ao time, que pagou caro por ter "desligado" e levado os dois gols em um intervalo de três minutos ainda no primeiro tempo.

Faltou concentração no primeiro tempo, falamos que nos clássicos tem que cuidar muito desse detalhe, deixamos de concentrar nessas jogadas e desligamos completamente. Tomamos dois gols muito rápidos, em clássico é muito difícil depois dar a volta

[Dorival] falou para a gente entrar mais ligado [no 2º tempo]. Perdemos o controle no comecinho, a gente tentou ficar com a bola, Depois do gol deles, o 1º, desligamos completamente. E foi só isso, para ligar mais, ficar mais concentrado nesses detalhes e tentar virar.

Romero, atacante do Corinthians, ao Sportv

O que aconteceu

O São Paulo dominou o Corinthians no Morumbis e venceu com dois gols de Luciano. Ambos foram marcados no primeiro tempo, aos 31 e aos 34 minutos.

Dorival promoveu mudanças para a volta do intervalo, entre elas as saídas de Memphis Depay e Martínez, mas não deu certo. O clube do Parque São Jorge seguiu empacado em campo e levou pouco perigo ao rival, que administrou a vantagem na etapa final.

As trocas que ele [Dorival] faz é com ele, a gente entra para defender a camisa, tentamos empatar, infelizmente saímos derrotados. No 2º tempo tentamos, mas não alcançamos. Temos que melhorar isso, entrar mais concentrado nesses tipos de jogos, não podemos dar mole. A gente sabia disso, deixamos escapar esses 3 pontos aqui.

Romero

Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 19 pontos, e viu o São Paulo se aproximar, com 16