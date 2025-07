Romarinho revela negócio frustrado com Corinthians e mira início no Vitória: 'Meta é Palmeiras'

De volta ao Brasil depois de mais de uma década atuando no Oriente Médio, por clubes de Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, o atacante Romarinho foi apresentado, neste sábado, como o sexto reforço do Vitória, nesta janela de transferências, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Com apenas três jogos na temporada pelo Al-Rayyan, do Catar, o jogador de 34 anos atendeu ao chamado do técnico Fabio Carille para tentar ajudar o Vitória a escapar do rebaixamento no campeonato nacional. O atacante espera mostrar seu cartão de visitas para a torcida rubro-negra de Salvador, no Barradão, diante de um velho rival.

"Estou há um mês sem jogar e preciso de um pouco de ritmo, entre 10 e 15 dias estarei apto a jogar. Estarei pronto para jogar contra o Palmeiras, esse é o meu objetivo", comentou. "Gosto de jogar jogo grande e contra o Palmeiras sempre deu certo, é diferente. Espero estar bem para jogar contra o Palmeiras e qualquer outro time", afirmou o atleta, prevendo sua estreia no duelo da 18ª rodada, em 3 de agosto.

Os cinco gols que marcou diante do time alviverde em quatro dérbis disputados com a camisa do Corinthians o fizeram cair nas graças do torcedor da equipe do Parque São Jorge, onde atuou de 2012 a 2014, conquistando no período o Mundial, a Libertadores - fez o gol de empate com o Boca Junior na primeira partida da final -, a Recopa Sul-Americana e o Paulista.

Romarinho disse que conversou recentemente com dirigentes do clube paulista, mas a negociação para o seu retorno não evoluiu. "Sobre o Corinthians, tive algumas conversas antes, agora também, mas não deu certo. É um clube que respeito muito, mas não deu certo", disse o atacante, que assinou contrato com o Vitória até julho de 2026 e vestirá a camisa 7 que já foi do ídolo Bebeto.

"O Carille foi quem me ligou e deu esse empurrão e eu disse que estava pronto e motivado. O Vitória é um time grande. Agora é jogar e mostrar que cheguei para fazer a diferença. Não sou o salvador da pátria, mas, juntos, vamos alcançar os objetivos", falou Romarinho. "Se eu tiver bem fisicamente, vou entregar o meu melhor para a torcida e para o clube."