Rincón toma cartão amarelo com menos de um minuto em campo e fica suspenso para Santos x Internacional

Tomás Rincón será baixa certa para o técnico Cléber Xavier para o jogo do Santos contra o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tomou o terceiro cartão amarelo com menos de um minuto em campo na derrota para o Mirassol e cumprirá suspensão automática pelo acúmulo dos cartões.

Rincón começou no banco de reservas contra o Mirassol. Diego Pituca foi o escolhido pelo treinador para começar jogando. Contudo, no intervalo, o treinador promoveu a troca e o venezuelano, com 30 segundos, segurou Negueba, cometeu falta e foi advertido.

O Santos perdeu por 3 a 0, em duelo da 15ª rodada, que aconteceu no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Agora, o Peixe se prepara, sem Rincón, para enfrentar o Internacional, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

Além dele, foi o único jogador do Santos que recebeu um cartão no jogo. Os outros pendurados, portanto, - João Paulo, Gil, Diego Pituca e Tiquinho Soares -, passaram ilesos. Desses, apenas Pituca esteve em campo. Os demais ficaram apenas no banco de reservas.

Com a derrota, o Santos fica em 14° lugar, com 14 pontos.