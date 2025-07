Raniele recebe terceiro amarelo e desfalca o Corinthians diante do Cruzeiro

O Corinthians ganhou um desfalque para o duelo contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. O volante Raniele, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico deste sábado contra o São Paulo e será ausência no Timão na próxima rodada do torneio nacional.

Raniele, que saiu do banco e entrou no intervalo do Majestoso, foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco aos sete minutos da segunda etapa. O camisa 14 fez uma falta em Luciano no círculo do meio-campo e impediu um possível contra-ataque do rival.

Vale lembrar que o Corinthians já não conta com o volante Maycon, que sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita e está em recuperação no departamento médico.

Para o duelo contra o Cruzeiro, então, o Corinthians deve ter apenas as seguintes opções para compor o meio-campo: André Carrillo, Breno Bidon, José Martínez, Charles e Ryan.

Na atual temporada, Raniele disputou 29 partidas com a camisa do Corinthians (27 como titular), com um gol marcado. Ele não contribuiu com assistências.

Sem Raniele, o Corinthians volta a campo já no meio da semana para um duelo complicado. O Timão enfrenta o Cruzeiro, líder do Brasileirão, nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do torneio nacional.