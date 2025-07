Holloway x Poirier no UFC 318: veja card completo e onde assistir ao vivo

Max Holloway e Dustin Poirier medem forças na noite de hoje, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na principal luta do UFC 318. O card principal está previsto para as 23h (de Brasília).

Onde assistir? As lutas serão transmitidas ao vivo pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

No UFC 300, Max Holloway, ex-campeão peso-pena e Top 5 dos leves, nocauteou Justin Gaethje no 5° round e reforçou sua trajetória de vitórias. Ele também venceu nomes como José Aldo, Frankie Edgar, Brian Ortega e Anthony Pettis.

Do outro lado, Dustin Poirier, ex-campeão interino e no Ultimate desde 2011, chega com 22 vitórias e um cartel de respeito. Com vitórias sobre Conor McGregor, Michael Chandler, Justin Gaethje, Eddie Alvarez e o próprio Holloway.

O card ainda traz cinco brasileiros em ação: Paulo "Borrachinha" Costa, Patrício "Pitbull" Freire, Vinícius "LokDog" Oliveira, Brunno Ferreira e Nicolle Caliari.

UFC 318 - Card completo do evento

Card Principal - A partir das 23h (de Brasília)

Cinturão BMF peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway x Dustin Poirier

Peso-médio (até 83,9 Kg): Paulo Costa x Roman Kopylov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Daniel Rodriguez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dan Ige x Patricio Pitbull

Peso-leve (até 70,3 Kg): Michael Johnson x Daniel Zellhuber

Card Preliminar - A partir das 19h (de Brasília)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Vinicius Oliveira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brendan Allen

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Francisco Prado x Nikolay Veretennikov

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Robert Valentin

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Adam Fugitt x Islam Dulatov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jimmy Crute x Marcin Prachnio

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Ryan Spann x Lukasz Brzeski

Peso-médio (até 83,9 Kg): Brunno Ferreira x Jackson MVvey

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Carli Judice x Nicolle Caliari

Max Holloway x Dustin Poirier -- UFC 318