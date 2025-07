Quais opções Abel Ferreira tem para substituir Richard Ríos no Palmeiras?

O meio-campista Richard Ríos deve sair do Palmeiras nesta janela de transferências. Um dos principais destaques do time no ano, o volante está mais perto do Benfica, que negocia com a diretoria do time alviverde um acordo que pode chegar a R$ 195 milhões. O colombiano será uma baixa considerável no plantel comandado por Abel Ferreira.

A principal opção para substituir Ríos já foi contratada: o volante Lucas Evangelista chegou do Red Bull Bragantino após o Campeonato Paulista e tem 16 jogos com a camisa alviverde, com três assistências distribuídas e nenhum gol. Até o momento, no entanto, ele ainda não se firmou como peça importante para o time.

Na mesma posição, o elenco profissional do Palmeiras tem apenas mais um atleta, o garoto Figueiredo, revelação da base. Contudo, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante jogo da Libertadores Sub-20 em março e pode ficar fora até o fim da temporada. O jovem sofre com lesões desde as categorias inferiores, tendo passado por situações parecidas em 2022 e 2023.

Se quiser um time mais ofensivo, Abel pode tentar colocar Felipe Anderson ou Allan na vaga de Ríos. Ambos são destros como o colombiano e, embora normalmente sejam escalados como parte do trio ofensivo, podem ajudar em funções defensivas. O técnico português também pode tentar uma formação titular com Raphael Veiga e Maurício titulares, em que Veiga fique mais recuado.

Caso Abel decida adaptar alguém para a função, pode buscar um time mais defensivo - nesse caso, a opção seria por escalar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno como titulares no meio de campo, provavelmente com Moreno tendo mais liberdade para avançar. Outra possibilidade seria a de escalar um dos laterais direitos (Giay, Mayke ou Marcos Rocha) como volantes.

Abel ainda poderia recorrer à base, mas os principais destaques do Palmeiras na categoria sub-20 jogam em outras posições.