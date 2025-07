Postura de Crespo em coletiva estremece bastidores e faz São Paulo mudar

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo quebrou um protocolo ao divulgar um relatório médico detalhado de Lucas. A mudança tem explicação: a postura de Hernán Crespo em entrevistas coletivas, que estremeceu os processos internos.

O que aconteceu

Crespo se recusou a responder sobre a lesão de Lucas nas duas coletivas pós-jogo que teve até aqui. O argentino foi firme ao dizer que desse tema quem deve responder é o "médico".

Na segunda entrevista, o treinador quase entrou em conflito com um repórter que insistiu sobre o tema. O jornalista questionou onde estaria o médico e o argentino chegou a dizer "eu não sou jornalista; esse é o seu trabalho, não o meu".

Na véspera de mais uma partida e diante de uma pressão grande para que o "médico" se pronunciasse, como havia sugerido Crespo, o São Paulo se manifestou. O clube divulgou um relatório médico extenso e revelou que Lucas passou ontem por mais um procedimento no joelho, uma injeção para alívio de dores.

A postura de Crespo representa uma mudança significativa no clube, já que Luis Zubeldía falava sobre esses assuntos. O ex-treinador até fugia de questões sobre contratações, mas não se recusava a falar como fez Crespo.

Com a chegada do argentino, o departamento médico e a diretoria vão ser obrigados a dar esclarecimentos diretamente. Crespo não fará as vezes de porta-voz.