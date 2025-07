Portuguesa vence Maricá fora de casa e garante liderança do Grupo A6 na Série D

Na tarde deste sábado, a Portuguesa visitou o Maricá no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro, e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O gol solitário foi marcado por Lohan, no segundo tempo.

Com o resultado, a Lusa assegurou matematicamente a liderança do Grupo A6 e avançou com antecedência à próxima fase da competição. Já o Maricá, que atuou a maior parte do jogo com um jogador a menos após a expulsão de Chula ainda na etapa inicial, adiou sua possível classificação para a última rodada da fase de grupos.

Na liderança isolada com 28 pontos, a Lusa encerra a primeira fase no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Democrata GV, no Canindé. Já o Maricá, com 18, decide a vida fora de casa contra o Real Noroeste, às 16h.

Daqui não saio, daqui ninguém me tira! ?? O primeiro lugar é nosso, torcedor!!! ??? pic.twitter.com/IKcVyAiOkR ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 19, 2025

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo time da casa. Precisando vencer para seguir firme na briga por uma vaga, o Maricá começou pressionando e criou boas oportunidades, principalmente com Walber e Chula, que obrigaram o goleiro Bruno Bertinato a fazer boas defesas. Aos 42 minutos, porém, Chula foi expulso por empurrar Talles, o que mudou a dinâmica da partida.

Com um a mais, a Portuguesa passou a ter mais posse de bola na etapa final e criou chances com Tauã e Cristiano, mas parou em boas intervenções do goleiro Dida e até na trave. O gol da vitória saiu aos 26 minutos: após disputa dentro da área, Lohan ficou com a sobra e finalizou com precisão para garantir os três pontos.

Confira os outros resultados deste sábado pela Série D:

Santa Cruz-RN 1 x 2 Ferroviário



Cianorte 3 x 1 Itabirito



Monte Azul 1 x 2 Operário-MS



Uberlândia 0 x 3 Inter de Limeira



Goiatuba 0 x 0 Cascavel FC



São Luiz 0 x 2 Barra FC



Água Santa 2 x 1 Nova Iguaçu



Maricá 0 x 1 Portuguesa-SP



Boavista-RJ 0 x 2 Rio Branco-ES



Porto Vitória 3 x 0 Pouso Alegre



Goianésia 1 x 1 Luverdense



Mixto 0 x 0 Aparecidense



Tocantinópolis 1 x 0 Altos-PI



Iguatu 1 x 0 Imperatriz-MA



Maranhão 3 x 0 Maracanã



Trem-AP 2 x 1 Tuna Luso



Manauara 3 x 0 GAS



Águia de Marabá 4 x 1 Independência



Lagarto 2 x 0 Barcelona-BA