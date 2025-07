Ponte Preta vence Floresta de virada e cola na liderança da Série C

Neste sábado, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu de virada o Floresta por 2 a 1, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da Macaca foram marcados por Elvis e Bruno Lopes, enquanto Pablo inaugurou o marcador a favor dos visitantes.

Desta maneira, o time paulista permanece na segunda colocação, agora com 26 pontos - uma unidade a menos que o líder Caxias, que ainda entra em campo nesta rodada. Já o Floresta se mantém no G8, estando na sexta posição, com 19 pontos conquistados. A equipe, no entanto, pode perder posições de acordo com os próximos resultados desta rodada da Série C.

A Ponte Preta volta aos gramados apenas no dia 27, um domingo, quando mede forças, justamente, diante do Caxias, líder da competição. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Floresta, por sua vez, no próximo sábado (26), recebe, às 17h, o ABC, em casa.

DE VIRADA Com o apoio da Nação, Ponte Preta vence o Floresta de virada no Majestoso Elvis

Ponte Preta x Floresta: o jogo

Aos 6 minutos do segundo tempo, Pablo aproveitou a sobra no ataque do Floresta, percebeu Diogo Silva adiantado e encobriu o goleiro com muita categoria para abrir o placar para o Floresta no Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta empatou aos 22 minutos, em jogada que começou com uma bola levantada na área. Após disputa, a arbitragem assinalou pênalti em cima de Élvis. O próprio camisa 10 cobrou, parou em boa defesa do goleiro, mas aproveitou o rebote e mandou para o fundo do gol.

A virada da Macaca veio aos 38, em jogada de bola parada. Após escanteio cobrado da esquerda, Pacheco desviou no primeiro pau e Bruno Lopes, no seu primeiro toque na bola, completou de cabeça para garantir a vitória da Ponte Preta por 2 a 1.

Veja os resultados deste sábado pela Série C:

Ituano-SP 0 x 3 Botafogo-PB



ABC 3 x 3 Maringá



Londrina 2 x 0 Itabaiana-SE