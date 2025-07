Philadelphia Eagles homenageia o Brasil em anel dos campeões do Super Bowl

O Philadelphia Eagles lembrou do Brasil nos anéis que serão distribuídos aos atletas vencedores do último Super Bowl. A joia, revelada em uma cerimônia nesta sexta-feira, contém uma bandeira brasileira gravada. O primeiro jogo da equipe na temporada da NFL foi no País - uma vitória por 34 a 29 sobre o Green Bay Packers na Neo Química Arena, em São Paulo.

A bandeira do Brasil aparece na parte interna do anel, junto com outros detalhes, como o lema do treinador Nick Siriano ("Foco, Detalhe, União") e os placares dos jogos nos playoffs. Do lado externo, estão o logotipo do Eagles, a inscrição "World Champions" (campeões mundiais) e os dois troféus do Super Bowl já conquistados pela franquia - o anterior foi em 2017.

Os anéis dados aos atletas campeões são uma tradição nos esportes americanos, presentes também em ligas como a NBA e a MLB. As joias costumam conter referências às campanhas campeãs e por vezes podem até ser personalizadas, caso um jogador faça um pedido especial.

Na temporada regular, os Eagles conseguiram uma ótima campanha, de 14 vitórias e três derrotas. Nos playoffs, veio um novo triunfo sobre o Packers (22 a 10), antes da equipe da Filadélfia derrotar Los Angeles Rams (28 a 22), Washington Commanders (55 a 23) e finalmente, o Kansas City Chiefs no Super Bowl (40 a 22).

Na próxima temporada da NFL novamente um jogo será disputado na Neo Química Arena. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentarão na casa do Corinthians em 5 de setembro.