Peruana e argentina decidem o título do Brasil Tennis Classic, em São Paulo

A peruana Lucciana Perez Alarcon e a argentina Maria Florencia Urrutia decidem nesste domingo o título do Brasil Tennis Classic. Elas conseguiram as vagas para a final com vitórias neste sábado, nas quadras do Esporte Clube Pinheiros.

Alarcon, de 20 anos e 436ª da WTA, eliminou a argentina Berta Bonardi após 1h29m de jogo com parciais de 6/2 e 6/1. "Era um jogo difícil contra Berta, ela tem um jogo bastante incômodo, mas estou feliz por sair com a vitória. E amanhã será outra batalha, não importa contra quem. Será minha segunda final consecutiva e nesta semana eu venho melhorando a cada jogo, então é focar na decisão amanhã", disse a peruana.

Urrutia, de 24 anos e 710ª posição do mundo, foi beneficiada pela desistência da conterrânea Julieta Estable com problemas na coluna lombar, quando perdia por 1/6 2/4. "Não gosto de como cheguei à final, ela é minha amiga, mas bem, estou contente porque é minha primeira final de um W35. E amanhã, vai ser duro. Ela vem de um título, está confiante, vamos ver o que acontece amanhã. Vou lutar em todos os pontos e dar tudo", falou a argentina.

Onde assistir

A decisão entre Lucciana Perez Alarcon e Maria Florencia Urrutia terá transmissão dos canais Disney+, neste domingo, a partir das 11h. A entrada no Esporte Clube Pinheiros será gratuita, mediante resgate do ingresso no site www.appticket.com.br/ecp

A final de duplas foi cancelada porque a dupla chinesa não pode jogar e desistiu da competição. Desta forma, Lucciana Alarcon(PER) e Marian Cano(MEX) se sagraram campeãs da modalidade e receberam os troféus das brasileiras Luiza Fullana e Sofia Mendonça.

Jogadores do masculino começam a treinar no Pinheiros

Os jogadores do Brasil Tennis Classic M25 começam a chegar na capital paulista e a treinar nas quadras do Esporte Clube Pinheiros. A largada para o quali masculino será nesta segunda-feira, mas muitos já estão se adaptando às quadras e ao clube.

Luca Acioly, filho de Ricardo Acioly foi um dos primeiros a chegar para treinar. Garantido na chave de duplas, conta com um Wild Card da CBT para jogar a chave de simples e conseguir seu primeiro ponto na ATP. Esta é a última gira do tenista antes de entrar no College, na Faumtennis, na Flórida.

A chave do qualifying começa na segunda-feira, 21 de julho, a partir das 10h. A chave principal dá a largada na terça-feira no Esporte Clube Pinheiros.