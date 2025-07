Corinthians: Após seleção, Dorival reencontra 'freguês' São Paulo

O clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, marca o reencontro entre Dorival Júnior, técnico do alvinegro, e a equipe tricolor, no jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Esta será a primeira vez que Dorival irá enfrentar o São Paulo desde a sua saída do clube para a seleção brasileira, em janeiro de 2024. À época, a saída do comandante foi motivo de lamentação para a torcida são-paulina. O time havia acabado de conquistar o título da Copa do Brasil de 2023, em cima do Flamengo.

O Corinthians fechou com treinador em abril, após a demissão de Ramón Díaz. Desde então, foram 13 partidas, com seis triunfos, quatro empates e três reveses. A equipe, no entanto, ainda não engrenou.

Experiente e com rodagem por vários clubes do Brasil, o treinador tenta embalar de vez sob comando do Corinthians com uma vitória no Majestoso, o que ampliaria seus bons números contra o São Paulo.

Ao longo da carreira, Dorival mediu forças contra o São Paulo em 35 oportunidades e perdeu apenas dez vezes. Além disso, foram 18 vitórias e sete empates.

O time do Parque São Jorge ganhou um respiro depois do triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta (16), na Arena Castelão. Com o resultado, a equipe voltou a vencer no Brasileirão após quatro rodadas e subiu para a nona posição da tabela, com 19 pontos.

O São Paulo, por sua vez, está sob pressão. O time dirigido por Hernán Crespo ainda não ganhou desde a retomada do Campeonato Brasileiro e está no 16º lugar, a um ponto da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, torcedores uniformizados cobraram o elenco, comissão técnica e a diretoria no CT da Barra Funda.