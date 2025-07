Pedro é relacionado pelo Flamengo após 2 jogos e polêmica com Filipe Luís

O atacante Pedro foi relacionado pelo Flamengo pela primeira vez desde a polêmica com o técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

Pedro está entre os relacionados do Rubro-negro para o clássico de amanhã contra o Fluminense, no Maracanã. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, terá início às 19h30 (de Brasília).

O camisa 9 volta à lista após ter ficado fora dela nas duas últimas partidas. Por opção técnica, ele não esteve nem sequer no banco nos duelos contra São Paulo e Santos.

É a primeira chance que o atacante terá de jogar desde o episódio polêmico entre ele e o treinador. Ambos fizeram manifestações públicas a respeito da situação, que escalou após declarações de Filipe Luis em entrevista coletiva. Após as repercussões, o caso foi internamente dado como resolvido.

Confira os relacionados para o clássico de amanhã! #squad pic.twitter.com/XCokyfRZoq -- Flamengo (@Flamengo) July 19, 2025

Polêmica por declarações e desempenho em treinos

A crítica do técnico do Flamengo se dá ao desempenho do jogador nos treinos e a aspectos comportamentais do jogador. Filipe Luis já tinha afastado Pedro da relação contra o São Paulo e não poupou críticas ao centroavante na entrevista coletiva após a partida de sábado.

Um dos argumentos foi o de que Pedro teve o pior desempenho físico, segundo os dados colhidos via GPS.

Depois, o atacante explicou por que treinou mal nos últimos dias e criticou publicamente o tom da fala do técnico. Por mais que tenha reconhecido que o desempenho nos treinos caiu, o atacante ponderou que se sentiu "desvalorizado e exposto" quando um membro do departamento de futebol disse ao colunista do UOL Mauro Cezar Pereira de que ele seria negociado se o clube recebesse uma proposta de 15 milhões de euros.

Nenhum dos lados entendeu que deveria pedir desculpas ao outro.