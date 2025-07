Palmeiras x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações para o jogo do Brasileirão

O Palmeiras não vence no Brasileirão há três jogos e busca, neste domingo, quebrar essa marca negativa. A equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, a partir das 17h30 (de Brasília).

A equipe alviverde voltou o foco à competição na última quarta-feira, quando acabou empatando por 1 a 1 com o Mirassol, em casa. Já o Atlético-MG, durante semana, venceu o Atlético Bucaramanga (COL), por 1 a 0, pelos playoffs da Sul-Americana, na última quinta-feira. A delegação do time mineiro, inclusive, chegou a São Paulo nesta sexta-feira, onde já ficará concentrada para o duelo.

O Atlético-MG disputou seu último compromisso no Brasileirão no dia 12, quando perdeu por 2 a 1 para o Bahia. O jogo contra o Sport, pela 14ª rodada foi adiado. O time mineiro ocupa o oitavo lugar, com dez pontos conquistados. O Palmeiras, por sua vez, é o quinto colocado, com 23 pontos, e busca seu primeiro triunfo no Brasileiro jogando no Allianz.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira seguirá com algumas baixas. Ele não terá à disposição o lateral direito Giay (entorse no joelho direito), o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e o atacante Flaco López (suspenso). O atacante Vitor Roque, que sentiu a panturrilha contra o Mirassol e até chegou a fazer bolsa de gelo, está à disposição.

A partida marcará alguns reencontros entre jogadores. Do lado do Palmeiras, Bruno Fuchs enfrenta o Atlético-MG pela primeira vez desde que chegou ao Alviverde, por empréstimo, do time mineiro. Do lado de lá, Gustavo Scarpa, Rony, Gabriel Menino e Caio Paulista reveem o Verdão. Dudu, suspenso pelo STJD por ofensas à Leila, e Patrick, lesionado, estão fora.

O técnico Cuca terá os retornos do goleiro Everson e do atacante Rony, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Por outro lado, são baixas Cadu, Caio Maia e Patrick (lesionados). Fausto Vera é dúvida. Por opção do treinador, ficou de fora dos dois últimos jogos.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 20 de julho de 2025, domingo



Hora: às 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk.



Técnico: Cuca