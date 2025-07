Última opção no Atlético-MG é solução no Palmeiras e evita defesa remendada

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.

A partida marca o reencontro de Bruno Fuchs com o Galo e de Caio Paulista com o Alviverde. Eles vivem situações bem diferentes em seus clubes atuais.

O que aconteceu

Bruno Fuchs era a última opção na zaga do Atlético-MG, mas virou solução no Palmeiras de Abel Ferreira após desfalques. O defensor de 26 anos viu Murilo (lesão na coxa) e Giay (lesão no joelho) virarem baixas e Naves ser negociado (empréstimo para o Alverca) para ganhar relevância no setor — já são 21 jogos no ano.

Além disso, Fuchs foi um dos destaques do Palmeiras no Mundial de Clubes. Ele teve uma atuação segura na partida contra o Botafogo e foi um dos que se salvaram na eliminação para o Chelsea.

A contratação do jogador foi motivo de comemoração no Palmeiras. Fuchs ainda tem 26 anos, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio e foi vendido pelo Inter para o CSKA em 2020 por 8 milhões de euros.

O Palmeiras tem interesse em contratar o jogador em definitivo. O atleta foi emprestado com uma opção de compra de 3,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual), e o Alviverde deve avançar pela contratação.

O Atlético-MG não emprestou Bruno Fuchs ao Palmeiras com multa para jogar contra seu ex-clube, e ele será titular da equipe mais uma vez contra o Galo.

Caio Paulista vive situação bem diferente no Atlético-MG

O lateral esquerdo fez seu último jogo como titular há dois meses, em uma partida em que Cuca poupou os titulares do Galo, e só disputou 12 minutos nos últimos 7 jogos.

Caio não tem vida fácil com Guilherme Arana sendo o titular da posição e repete o roteiro que viveu no Palmeiras (com pouco espaço, já que competia com Piquerez).

O jogador disputou 18 jogos na temporada, nove deles como titular.