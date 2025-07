Palmeiras atropela Araçatuba e mantém liderança no Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, o Palmeiras recebeu o Araçatuba na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, e venceu com autoridade por 7 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols do massacre alviverde foram marcados por Heittor, Erick Belé, Sorriso, Kaique Gabriel (três vezes) e Marcio Vitor.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 28 pontos, manteve a liderança do Grupo 2 e segue firme na briga pela classificação antecipada. O time soma nove vitórias, um empate e duas derrotas, com 42 gols marcados e 11 sofridos. O artilheiro da equipe na competição é Agner, com seis gols. O Red Bull Bragantino também venceu na rodada e igualou os 28 pontos do líder, mas perde nos critérios de desempate.

O próximo compromisso do Palmeiras será no sábado (26), novamente em casa, contra o Jabaquara, às 11h (de Brasília). Já na quarta-feira (23), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o time enfrenta o Fluminense, às 15h, na Arena Barueri.

O jogo

Logo nos primeiros minutos, o Palmeiras mostrou que não daria espaço para surpresas. Heittor abriu o placar, seguido de gols de Erick Belé e Sorriso, que ampliaram ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Kaique Gabriel foi o grande destaque, balançando as redes três vezes. Marcio Vitor fechou a conta no fim e confirmou a goleada por 7 a 0 diante de um Araçatuba sem forças para reagir.