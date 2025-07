Oscar deixa Majestoso com 15 minutos de jogo após forte queda

O São Paulo ganhou um desfalque de peso logo no início do clássico contra o Corinthians, neste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oscar deixou o jogo passados somente 15 minutos devido a uma forte queda dentro da área.

Em uma disputa de bola aérea, o camisa 8 do São Paulo subiu primeiro que Martínez para cabecear, mas ao entrar em contato com o rival, acabou se desequilibrando e chocando as costas no gramado.

Oscar recebeu atendimento médico, voltou para o jogo, mas depois de alguns minutos percebeu que não reunia condições de continuar, sinalizando substituição. O volante Alisson foi o escolhido pelo técnico Hernán Crespo para entrar na vaga do camisa 8.

Vale lembrar que Oscar se recuperou recentemente de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O meio-campista aproveitou a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para se recuperar e ficar à disposição do Tricolor na retomada do calendário, mas agora terá de lidar com um novo problema físico.

Vale lembrar que o São Paulo já não vem contando com Lucas Moura, outra estrela do elenco e que passará por um procedimento no joelho para amenizar as dores na região, que não não cessaram, apesar de o Departamento Médico do clube garantir que o tratamento da lesão do jogador já foi concluído.