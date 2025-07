Onde vai passar Vasco x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vasco e Grêmio duelam hoje, às 17h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Pressão na Colina. O Vasco foi derrotado na última rodada por 2 a 0 no clássico com o Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Tricolor tenta a recuperação no nacional. Grêmio também busca reagir após levar 4 a 1 do Cruzeiro, no Mineirão.

No meio da semana, ambos tropeçaram na Sul-Americana. O Vasco foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle; o Grêmio caiu por 2 a 0 diante do Alianza Lima.

Vasco x Grêmio -- Campeonato Brasileiro 2025