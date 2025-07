Onde vai passar São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Corinthians na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

São Paulo tenta se afastar da zona da degola. O Tricolor quebrou uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão com o empate por 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, e agora busca voltar a vencer.

Corinthians quer engatar sequência positiva. A equipe de Dorival Júnior venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão, conquistando seu primeiro triunfo como visitante no campeonato.

São Paulo x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025