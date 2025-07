No Sesc Consolação, "Se joga, Preta!" destaca o protagonismo de mulheres negras no esporte

Nesse mês de julho, o Sesc Consolação realiza a segunda edição do Se joga, Preta!, ação que celebra o protagonismo de mulheres negras no universo esportivo, que é historicamente marcado por exclusões de raça, gênero e classe. A iniciativa integra o projeto Sesc Delas, voltado à ampliação do acesso e da permanência de mulheres nas práticas físico-esportivas, reconhecendo seus corpos, histórias e trajetórias como potências de transformação.

A programação é gratuita e o destaque do projeto é o bate-papo musicado que acontecerá no Teatro Anchieta, na sexta-feira, 25 de julho, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

O encontro reúne a paratleta Raíssa Machado, referência internacional no lançamento de dardo; a sambista Yara Rocha, conhecida como a "Dama do Samba de São Paulo"; e a comentarista esportiva Jordana Araújo, que também atua como mediadora da atividade. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no mesmo dia, a partir das 12h pelo site do Sesc SP e às 14h nas bilheterias das unidades.

A programação do mês inclui aulas especiais, até o dia 24 de julho, exclusivas para pessoas matriculadas nos cursos esportivos da unidade, com a participação de educadoras negras convidadas; e um circuito esportivo, aberto ao público, no dia 26, às 12h30, conduzido por educadoras do Sesc, com diferentes modalidades esportivas e trilha sonora dedicada a vozes femininas negras que fizeram a história da música brasileira.

Para saber mais, acompanhe as informações no site e nas redes sociais do Sesc Consolação.

Informações

Se joga, preta!



Até 26 de julho de 2025



Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque - São Paulo (SP)



Gratuito

Bate-papo musicado Se joga, Preta!



Com Raíssa Machado, Yara Rocha e Jordana Araújo



25 de julho de 2025. Sexta, 19h.



Teatro Anchieta - Sesc Consolação



Retirada de ingressos no dia, a partir das 12h pelo site do Sesc SP e às 14h nas bilheterias do Sesc.

Outras atividades:



Aulas especiais com diversas modalidades para turmas dos cursos esportivos



Até 24/7. Diferentes dias e horários (exclusivas para matriculadas/os do Sesc)



Circuito esportivo com educadoras negras



26/7, das 12h30 às 14h30