Neymar aponta o que faltou para o Santos em derrota para o Mirassol: "Por isso o placar foi de 3 a 0"

O Santos foi derrotado pelo Mirassol, neste sábado, por 3 a 0, e viu sua sequência de duas vitórias ser interrompida no Brasileirão. O meia-atacante do Peixe, Neymar, falou após o jogo e apontou o que faltou para a equipe no duelo da 15ª rodada, que aconteceu no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

"Faltou tudo. Por isso o placar foi de 3 a 0. Acho que nós não fizemos nem metade do que fizemos contra o Flamengo, na marcação, eu digo. No jogo contra o Flamengo, eles foram superiores na posse de bola em si e hoje o Mirassol foi superior em todos os quesitos. Mas agora é ir para casa e descansar porque quarta-feira tem mais", disse à CazéTV.

Apesar de ter sofrido três gols, o goleiro Gabriel Brazão foi o destaque do Santos e evitou um placar ainda mais elástico. O Mirassol ensaiou a abertura do placar desde o primeiro tempo, mas anotou os três gols apenas na reta final com Chico da Costa, Reinaldo e Cristian.

Pela primeira vez desde sua chegada ao Santos, Neymar jogou dois jogos consecutivos completos. Antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, o jogador vinha sofrendo com problemas. O atleta foi perguntado sobre sua condição e se irritou.

"De novo isso? Já respondi isso quinhentas vezes", retrucou.

Com a derrota, o Santos vê sua situação ficar menos confortável na tabela. O Peixe fica com 14 pontos, em 14° lugar, apenas dois de distância para o Vitória, que abre o Z4 e ainda atua na rodada. Assim, com mais sete jogos para acontecer na rodada, o time de Cléber Xavier ainda pode perder posições.

O Santos agora passa a se preparar para o seu próximo compromisso, que é contra o Internacional, na quarta-feira, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).