Na estreia de Matheus Cunha, Manchester United empata em amistoso de pré-temporada

Em seu primeiro amistoso de pré-temporada, o Manchester United empatou em 0 a 0 com o Leeds United neste sábado, em partida realizada na Strawberry Arena, na Suécia. O jogo marcou a estreia do brasileiro Matheus Cunha - titular e camisa 10 - pelo clube inglês.

Apesar de uma temporada muito ruim em 2025, o Manchester United manteve o treinador Rúben Amorim no cargo. No amistoso deste sábado, o técnico português utilizou uma equipe mista, mas com alguns titulares, como Bruno Fernandes, Casemiro e Luke Shaw.

Sem Antony

Ao longo do jogo, o United fez 13 substituições, mas em nenhuma delas estava Antony. O brasileiro, que terminou a temporada em alta pelo Real Betis, pertence ao time inglês, que já avisou ao atacante que ele não está nos planos do clube.

Do outro lado, o Leeds United foi o grande campeão da segunda divisão inglesa na última temporada. O clube terminou a competição com 100 pontos, igual ao segundo colocado, mas venceu o título pelo critério de saldo de gols.

O Manchester United volta a campo no próximo sábado (26). Os Red Devils enfrentam o West Ham em outro amistoso de pré-temporada, marcado para às 20h (de Brasília). Na sequência, a equipe ainda fará um duelo contra o Bournemouth.