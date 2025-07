Mirassol x Santos: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Mirassol e Santos entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Mirassol vive fase positiva. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos e arrancou um empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no meio de semana.

Santos quer embalar no Brasileirão. O Peixe venceu as duas últimas rodadas e, na mais recente, bateu o Flamengo por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Neymar.

Mirassol x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025