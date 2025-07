Com Neymar apagado, Mirassol goleia Santos e mantém invencibilidade em casa

O Mirassol venceu o Santos por 3 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Campos Maia, em Mirassol. Com o resultado, o Leão Caipira encerrou a sequência de duas vitórias do Peixe e manteve a invencibilidade como mandante na competição.

Os gols do time interior de São Paulo foram marcados por Chico da Costa, Reinaldo e Cristian. Neymar pouco apareceu e não conseguiu criar oportunidades para o Peixe.

Com o resultado, o Peixe ocupa, momentaneamente, a 14° posição do Campeonato Brasileiro. Já o Leão Caipira aparece na 7° colocação da tabela.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Mirassol encara o Ceará, fora de casa.

Como foi o jogo

Com mais posse de bola, o Santos teve dificuldade para gerar perigo ao gol adversário. O Mirassol, por sua vez, pressionou a saída de bola nos minutos iniciais e foi mais incisivo no ataque, arriscando chutes de fora da área e apostando em cruzamentos e escanteios com Reinaldo. Gabriel Brazão foi o destaque do primeiro tempo, com duas excelentes defesas à queima-roupa.

Se no início do segundo tempo o Mirassol teve mais chances de abrir o placar, o Santos também criou boas oportunidades e passou a rondar com mais frequência a área adversária. Neymar, apagado na primeira etapa, apareceu no segundo tempo em uma cobrança de falta que levou perigo ao gol.

O Mirassol se encontrou após os 20 minutos da segunda etapa e passou a comandar o jogo. Aproveitando a falta de atenção da defesa do Peixe, Chico da Costa, Reinaldo e Cristian marcaram para o Mirassol.

Lances de destaque

Início quente! Após boa jogada trabalhada pela lateral, o Mirassol levou perigo logo nos primeiros minutos. Gabriel recebeu cruzamento preciso e finalizou de primeira, mas o goleiro Brazão fez grande defesa.

Peixe ameaça! Neymar encontrou Zé Ivaldo na área. O zagueiro subiu bem e cabeceou após o cruzamento, mas a bola saiu sem direção, pela linha de fundo.

Quase o primeiro! Lucas Ramon recebeu excelente passe dentro da área. O lateral do Mirassol finalizou de primeira, mas Brazão apareceu de novo com outra grande defesa para salvar o Santos.

Grande chance do Mirassol! Logo no início do segundo tempo, Lucas Ramón apareceu novamente, de surpresa, pelo lado direito. Sozinho, o lateral finalizou, mas Brazão fez mais uma grande defesa.

Santos busca o gol! Igor Vinicius invadiu a área e cruzou rasteiro para o meio. Walter apareceu bem e salvou o Leão Caipira com uma ótima defesa.

1 a 0! Após cobrança de escanteio de Danielzinho, Chico da Costa apareceu livre de marcação na área e abriu o placar para o Mirassol.

2 a 0! Após jogada bem trabalhada pela lateral, Reinaldo recebeu ótimo cruzamento na área e, sozinho, cabeceou para ampliar o placar para o time do interior de São Paulo.

3 a 0! Cristian recebeu boa bola fora da área e arriscou o chute. A bola foi forte no ângulo e deu números finais a partida.

Ficha técnica - Mirassol 3 x 0 Santos

Local: Estádio Campos Maia em Mirassol.

Data e Hora: 19 de julho , às 18h30 (Horário de Brasília)

Competição: 15° rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Rincón (SAN), Lucas Ramon (MIR),

Cartões Vermelhos: João Victor (MIR).

Gols: 23'/2ºT - Chico da Costa (MIR), 27'/2ºT - Reinaldo (MIR), 46'/2ºT - Cristian (MIR)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Gabriel; Negueba, Edson Carioca (Alesson) e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza (Escobar); Pituca (Rincón), Zé Rafael, Rollheiser; Barreal, Neymar Jr e Guilherme (Thaciano). Técnico: Cléber Xavier.