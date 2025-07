Neymar se irrita com pergunta sobre parte física: 'De novo isso?'

Neymar, jogador do Santos, se irritou ao ser questionado sobre sua condição física estar 100%. A resposta veio após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Campos Maia.

O que ele disse?

De novo isso? Já respondi 300 vezes.

Quando questionado sobre a parte física em entrevista a CazéTV.

O camisa 10 continuou a entrevista comentando sobre a derrota do Santos.

Faltou tudo, por isso o placar foi de 3 a 0. Acho que não fizemos a metade do jogo que fizemos contra o Flamengo, na marcação eu digo. Até porque o Flamengo foi superior na posse de bola e o Mirassol foi igual. Superior em todos os quesitos.

Com o resultado, o Peixe ocupa, momentaneamente, a 14° posição do Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro.