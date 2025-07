Cléber Xavier sobre atuação de Neymar na derrota: 'Abaixo, como os outros'

Cléber Xavier, técnico do Santos, foi questionado em entrevista coletiva sobre a atuação de Neymar na goleada por 3 a 0 sofrida diante do Mirassol, no Estádio Campos Maia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que ele disse?

O time todo esteve abaixo, não só pela questão das trocas (de jogadores), mas também porque não nos recuperamos fisicamente. O Neymar um pouco abaixo, como todos os atletas também. Ainda fez algumas criações dentro do jogo.

Clebér Xavier em entrevista coletiva.

O técnico do Peixe ainda comentou outros pontos como a mudança de alguns jogadores do time, a vitória do Mirassol e o Inter na próxima rodada.

Quando questionado sobre as mudanças nos titulares: 'Foram pelo aspecto físico. Alguns jogadores não conseguiram recuperar (da partida contra o Flamengo).Tínhamos jogadores que não estavam 100% recuperados.'

Sobre a atuação do time mandante: 'O Mirassol foi melhor e não fomos efetivos em direção ao gol na primeira etapa. Grande atuação do Brazão no primeiro tempo. Tivemos uma posse que não machucou o adversário. Uma vitória merecida do Mirassol.'

Próximo jogo contra o Inter: 'Vamos analisar e pensar com calma. Vamos buscar uma vitória e uma grande atuação. Vamos recuperar o mental dos atletas para enfrentar o Inter.'

Com o resultado, o Peixe ocupa, momentaneamente, a 14° posição do Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro