Mirassol atropela o Santos em noite pouco inspirada de Neymar e falhas críticas de marcação

Estreante na elite do Campeonato Brasileiro, o Mirassol fez outra vítima entre os grandes clubes do estado. O time do interior paulista derrotou o Santos por 3 a 0, neste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, e ampliou sua série invicta para seis partidas - quatro vitórias e dois empates.

No período, o time do técnico Rafael Guanaes derrotou Corinthians e São Paulo, além do Santos, e arrancou um empate do Palmeiras, em pleno Allianz Parque, na rodada anterior. Assim, o conjunto amarelo chegou aos 21 pontos e dorme na metade de cima da tabela. O time da Baixada, por sua vez, teve sua sequência de duas vitórias interrompida e continua com 14 pontos, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

O triunfo veio em uma partida apagada de Neymar, bastante provocado pela torcida local, e graças às falhas de marcação s defesa santista nos gols de Chico da Costa e Reinaldo. Antes do apito final, o camisa 10 ainda levou uma cotovelada de João Victor, que foi expulso, em uma noite para esquecer.

Cleber Xavier armou um Santos modificado em relação ao que havia derrotado o Flamengo por 1 a 0 no meio da semana. Com um meio de campo mais leve - formado por Pituca, Zé Rafael e Rollheiser -, o time da Baixada dava espaços para o conjunto amarelo atacar - Gabriel Brazão precisou se esticar para salvar o Santos em um sem-pulo certeiro de Gabriel logo no primeiro minuto.

Desta vez atuando no ataque, em vez da armação, Neymar era pouco acionado e precisava voltar para buscar a bola. O Santos até tentou equilibrar as ações e reduzir o ritmo, mas praticamente não ofereceu perigo ao goleiro Walter no primeiro tempo - nas raras investidas, pecou na falta de pontaria.

Do outro lado, o Mirassol explorava bem as saídas em velocidade, especialmente pelas beiradas, e obrigou Brazão a realizar mais duas ótimas defesas para evitar que os visitantes, ineficientes nos contra-ataques, retornassem ao vestiário em desvantagem.

Insatisfeito com a liberdade ofensiva do time da casa, Cleber Xavier substituiu Pituca por Tomás Rincón no intervalo. Dos pés do venezuelano começou a primeira jogada de perigo do Santos na partida, que terminou com defesa de Walter em finalização de Neymar.

A equipe santista cresceu na partida e passou a controlar o jogo. Justamente quando apresentava maior volume de jogo, os visitantes foram castigados. Chico da Costa, que havia marcado o gol de empate com o Palmeiras no meio da semana, aproveitou a falha alvinegra na marcação e apareceu livre na segunda trave para empurrar a bola vinda de escanteio para o fundo do gol.

O Santos sentiu o golpe e sofreu um apagão. Menos de cinco minutos depois de inaugurar o placar, os anfitriões aproveitaram outro erro de marcação em jogada aérea e Reinaldo, de cabeça, marcou 2 a 0. O segundo tento minou qualquer chance de reação do time alvinegro, que, pressionado, atacou de forma desorganizada até o apito final. Nos acréscimos, Cristian ainda acertou o ângulo de Brazão para fechar o placar.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Internacional em busca da recuperação, na quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. No mesmo dia, mais cedo, às 19h, o embalado Mirassol visita o Ceará, no Castelão.

MIRASSOL 3 X 0 SANTOS

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Gabriel e Negueba (Carlos Eduardo); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Escobar); Diego Pituca (Tomás Rincón), Zé Rafael (Deivid Washington) e Rollheiser; Barreal (Robinho Jr.), Neymar e Guilherme (Thaciano). Técnico: Cleber Xavier.

GOLS - Chico da Costa, aos 23 minutos, e Reinaldo, aos 27 minutos, e Cristian, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramon (Mirassol); Tomás Rincón (Santos).

CARTÃO VERMELHO - João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

PÚBLICO - 11.632 presentes.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol.