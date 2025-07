CBTM recua sobre Bolsa após denúncia de atletas e ofício do ministério

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Ministério do Esporte enviou um ofício à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) apontando que algumas práticas da entidade sobre o Bolsa Atleta não cumprem as normas determinadas.

O movimento acontece após um grupo de nove mesa-tenistas medalhistas em Jogos Paralímpicos e Mundial endereçar um documento ao ministério com protestos em relação à confederação e um pedido de "intervenção imediata" para garantir que "o processo da Bolsa Pódio respeite os princípios da legalidade".

Ao responder questões formuladas pela CBTM, o Ministério do Esporte afirma que "não há previsão, no normativo vigente do Programa Bolsa Atleta, aquilo que se mostra exigido pela Nota 057-2025, proveniente dessa Confederação".

O documento assinado por Iziane Castro Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva, data do último dia 17. No mesmo dia, o Comitê Executivo da CBTM decidiu "revogar, para todos os fins, a Nota Oficial nº 057-2025". Os ofícios foram publicados, inicialmente, pela ESPN.

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad nas Paralimpíadas de Paris-2024 Imagem: Alexandre Schneider/CPB

Um dos pontos de insatisfação dos atletas era a exigência da CBTM para que eles comprovassem como utilizariam os recursos da Bolsa e que o plano de trabalho fosse apresentado com a participação em 10 competições internacionais. "Deste modo, as exigências para fins de prestação de contas do Programa Bolsa Atleta do Governo Federal para 2025/2026, para os atletas de tênis de mesa, seguirão sendo apenas as contidas nos artigos 24 e 25 da Portaria nº 5, de 17 de janeiro de 2024", diz trecho da publicação no site oficial da confederação.

O caso

O ofício enviado ao Ministério do Esporte foi assinado por Bruna Alexandre — primeira atleta brasileira na história a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas —, Claudio Massad, Cátia Oliveira, Danielle Rauen, Jennyfer Parinos, Joyce Oliveira, Luiz Filipe Manara, Marliane Santos e Paulo Salmin. Bruna, por exemplo, é a maior medalhista paralímpica do tênis de mesa, com seis pódios. Os signatários têm, somados, 16 medalhas paralímpicas e oito em Mundiais.

Segundo os atletas, a CBTM solicitou um percentual mínimo de investimento por parte dos bolsistas. Essa fatia era estabelecida pela própria confederação, dependendo do valor da bolsa à qual o atleta tem direito. Mensagens às quais o UOL teve acesso, enviadas pela coordenadora Patricia Carvalheiro em um grupo de WhatsApp, mostravam indicações que variavam em 60%, 50%, 40% e 30%, além de um escopo de como a discriminação das competições deveria ser feita.

Os atletas ouvidos à época reclamaram da falta de transparência sobre os critérios usados pela CBTM no que dizia respeito às exigências do planos esportivos para a aprovação do pedido ao órgão federal.

Ainda segundo relatos, a CBTM apresentava um contrato para o uso do centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e uma das cláusulas determinava que não se podia "falar mal publicamente da confederação".

Eles contaram ainda que, após o ofício ter sido enviado ao Ministério do Esporte, foram vítimas do que avaliaram ser um boicote, e não puderam receber orientações de treinadores em duas competições ocorridas no Chile e Argentina. A CBTM justificou que os atletas que não tiveram apoio de técnicos "participaram com recursos próprios" dos torneios.

O que diz o Ministério do Esporte

"Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atenção ao Ofício nº 186/2025, proveniente dessa Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM),cumpre-nos esclarecer o papel do Programa Bolsa Atleta.

2. Inicialmente, é importante reforçar que o Programa Bolsa Atleta é uma política pública consolidada ao longo de 20 anos de existência,destacando-se como um dos maiores programas de apoio direto a atletas do mundo. Trata-se de apoio direto, sem intermediários, a atletas de alto rendimento, no intuito de fomentar, desenvolver e manter atletas em formação e de rendimento, conforme rege a Seção IV, da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023. Adicionalmente, o Programa Bolsa Atleta é atualmente regulamentado pelo Decreto nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005.

3. Nesse sentido, a Portaria nº 5, de 17 de janeiro de 2024, e a Portaria nº 88, de 20 de setembro de 2024, dispõem sobre as fases do pleito,inscrições, indicação de eventos, critérios para concessão, dentre outros, em todas as categorias de bolsa. No que diz respeito às inscrições, os atletas devem preencher o formulário online, de acordo com os critérios estabelecidos e encaminhar documentação de acordo com o disposto em Edital.

4. Elucidado o normativo vigente que rege o Programa Bolsa Atleta e em atenção às questões formuladas por essa CBTM, temos:

a) A CBTM deve apresentar aos atletas recomendações, de cunho educativo, quanto ao melhor modo de aplicar a bolsa em prol do desenvolvimento do programa?

Toda recomendação deverá ser baseada nos atos vigentes do Programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, o que não exclui ações pedagógicas para a ampliação do conhecimento do Programa.

b) A CBTM deve orientar os atletas na montagem do plano esportivo?

O preenchimento do Plano Esportivo é de responsabilidade do atleta, conforme regem as Portarias vigentes. Assim, o atleta pode solicitar apoios técnicos, confederação, comitê, entre outros, para o melhor preenchimento de sua previsão esportiva durante o pleito;

c) A CBTM deve eleger número mínimo de treinamentos e competições, previamente comunicados aos candidatos ao Bolsa Atleta, de modo que o atleta cumpra seu planejamento esportivo a contento e de acordo com o planejamento estratégico da modalidade para cada Ciclo?

O Programa Bolsa Atleta não dispõe de regulamentação para a exigência de número mínimo de treinamentos, competições, ou similares. Para se candidatar ao Programa, os atletas devem se enquadrar nas possibilidades das diferentes Categorias de Bolsa, conforme Art. 3º da Portaria n° 5, de 17 de janeiro de 2024, além do disposto em Edital.

d) A CBTM deve indicar os eventos esportivos cuja participação será mandatória e verificada na fase de prestação de contas, como o fez na Nota 057-2025 (26-02-2025) 057-2025 - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa?

A indicação de eventos esportivos ocorre em acordo com o Art. 5º da Portaria nº 5, de 17 de janeiro de 2024, a qual não concorre com o ato de Prestação de Contas, a qual pode ser observada no Art. 24 e 25 da mesma Portaria, vejamos:

Portaria nº 5, de 17 de janeiro de 2024

Art. 24. O atleta bolsista deverá apresentar ao Ministério do Esporte, por meio do Sistema Bolsa Atleta, prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da última parcela. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o atleta bolsista será notificado pelo Ministério do Esporte para que seja feito o ressarcimento dos valores recebidos da Administração Pública.

Art. 25. A prestação de contas deverá conter:

I - declaração da entidade desportiva, ou da instituição de ensino na categoria Atleta Estudantil, atestando que o atleta manteve-se em plena atividade esportiva durante o período de recebimento do benefício; e

II - declaração das organizações nacionais de administração e regulação do esporte, dispensada na categoria Atleta Estudantil, atestando que o atleta:

a) manteve-se regularmente inscrito junto à entidade; e

b) participou de competição promovida, reconhecida ou validada pela organização nacional de administração e regulação do esporte no período de recebimento do benefício, especifi cando denominação, data e local.

5. Ou seja, não há previsão, no normativo vigente do Programa Bolsa Atleta, aquilo que se mostra exigido pela Nota 057-2025, proveniente dessa Confederação.

6. Assim, torna-se oportuno reforçar que todos os atos praticados para a execução do Programa Bolsa Atleta, estão estritamente em conformidade com a legislação vigente"

Nota da CBTM

"O Comitê Executivo da CBTM decide revogar, para todos os fins, a Nota Oficial CBTM nº 057-202

A decisão pela revogação da norma foi tomada com o apoio da Comissão de Atletas e considerou o teor do Ofício nº 130/2025/MESP/SNE/GAB, de 17 de julho de 2025, subscrito pela Sra. Secretária Nacional de Excelência Esportiva, Iziane Castro Marques, que responde a uma consulta formulada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa desde 10 de junho de 2025.

Deste modo, as exigências para fins de prestação de contas do Programa Bolsa Atleta do Governo Federal para 2025/2026, para os atletas de tênis de mesa, seguirão sendo apenas as contidas nos artigos 24 e 25 da Portaria nº 5, de 17 de janeiro de 2024:

Art. 24. O atleta bolsista deverá apresentar ao Ministério do Esporte, por meio do Sistema Bolsa Atleta, prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da última parcela. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o atleta bolsista será notificado pelo Ministério do Esporte para que seja feito o ressarcimento dos valores recebidos da Administração Pública.

Art. 25. A prestação de contas deverá conter:

I - declaração da entidade desportiva, ou da instituição de ensino na categoria Atleta Estudantil, atestando que o atleta manteve-se em plena atividade esportiva durante o período de recebimento do benefício; e

II - declaração das organizações nacionais de administração e regulação do esporte, dispensada na categoria Atleta Estudantil, atestando que o atleta: a) manteve-se regularmente inscrito junto à entidade; e b) participou de competição promovida, reconhecida ou validada pela organização nacional de administração e regulação do esporte no período de recebimento do benefício, especificando denominação, data e local".