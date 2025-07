Mike Tyson revela torcida e projeta batalha entre Poirier e Holloway no UFC 318: "Emocionante"

Neste sábado (19), na luta principal do UFC 318, em Louisiana (EUA), Dustin Poirier e Max Holloway medirão forças em uma trilogia que coloca em jogo o cinturão 'BMF' da organização. E, curiosamente, o confronto pela alcunha de 'lutador mais durão' do Ultimate parece despertar o interesse de um dos competidores mais temidos dos esportes de combate: Mike Tyson. Ícone do boxe, o veterano revelou sua torcida e projetou uma batalha entre os pesos-leves (70 kg).

Em recente participação no 'The Big Podcast With Shaq', Tyson admitiu que sua torcida estará a favor de Poirier - possivelmente motivado pelo clima de despedida de 'The Diamond' que, a princípio, fará a última luta de sua carreira no UFC 318. Apesar do desejo em ver Dustin ter o braço erguido pela última vez, o lendário pugilista vê vantagem de Holloway para o confronto - assim como também apontou recentemente o seu rival de longa data, Alexander Volkanovski.

"Eu quero que o Dustin (Poirier) vença. Mas acho que o Max (Holloway) vai vencê-lo. Vai ser (uma luta) muito emocionante. Vocês não perderão dinheiro nessa. Vocês (fãs) ficarão muito satisfeitos com essa luta", projetou o lendário pugilista.

Poirier vs Holloway: relembre o histórico

O embate no UFC 318 será o terceiro - e provavelmente último - entre Poirier e Holloway. O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2012, na edição do UFC 142. Na ocasião, quando ambos ainda competiam entre os pesos-penas (66 kg), o então estreante Max acabou sucumbindo e foi finalizado por Dustin. Sete anos depois, em 2019, no UFC 236, o resultado foi o mesmo. Desta vez, porém, 'The Diamond' levou a melhor sobre o rival havaiano na decisão dos juízes, em confronto que colocou o título interino dos leves em jogo. Agora, em 2025, a dupla medirá forças pelo cinturão BMF do Ultimate.

