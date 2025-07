Mayke quer Palmeiras retomando força no Allianz e mira vitória contra o Atlético-MG: "Vamos com tudo"

O Palmeiras entra em campo neste domingo buscando sua primeira vitória no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro depois de decepcionar com um empate por 1 a 1 com o Mirassol na última rodada. O lateral direito Mayke, que deve seguir como titular na vaga do lesionado Agustín Giay, citou as lições aprendidas no último jogo e quer o clube retomando a força em casa.

Com o empate, o Palmeiras perdeu a chance de voltar ao G4 do Brasileirão. Com dois jogos a menos que o líder, o Verdão ocupa o quinto lugar, com 23 pontos. O duelo contra o Galo será o segundo seguido da equipe no Allianz Parque, onde o Verdão ainda busca a primeira vitória no torneio.

"Não conseguimos o resultado que queríamos dentro de casa. Sabemos que é muito importante somar pontos sempre no Campeonato Brasileiro, e dentro de casa é sempre importante vencer. Conseguimos impor nosso ritmo, mas em alguns momentos do jogo eles (Mirassol) estiveram melhores, então é tirar lições e trabalhar. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, que podemos entregar mais e estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para a cada jogo estar melhor e mirando sempre a ponta da tabela", disse.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada. As equipes se enfrentam a partir das 17h30 (de Brasília). Mayke exaltou a força da torcida e quer o time retomando a força em casa. Até agora, o clube conquistou apenas 16,6% dos pontos jogando no local, no Brasileirão.

"Vai ser um jogo muito difícil contra o Atlético-MG, é um clássico do futebol brasileiro. Um time que tem jogadores de muita qualidade, mas vamos com tudo. Precisamos fazer um grande jogo para que a confiança volte. Temos que trocar a chavinha, no Brasileirão é preciso buscar a regularidade, somar pontos, e é muito importante vencer em casa. Com a ajuda dos nossos torcedores sempre foi muito difícil para os adversários nos enfrentarem, então vamos fazer de tudo para que isso volte o mais rápido possível", finalizou o lateral.

Abel promete melhora e liga alerta por desempenho no Allianz

O Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão, mas o 18° colocado quando se fala de aproveitamento em casa. As únicas duas vitórias como mandante foi na Arena Barueri. No Allianz Parque, são duas derrotas e dois empates. Após a igualdade contra o Mirassol, Abel Ferreira falou sobre a situação.

"Tem sido nosso calcanhar de Aquiles a quantidade de pontos que temos perdido em casa. Temos sido uma equipe que tem mais pontos fora, das equipes que lutam pelo título, mas em casa estamos perdendo e isso não pode acontecer. Se acontecer, fica difícil", disse o treinador.

Abel garantiu também que seguirá trabalhando para melhorar os processos do time.

"O que posso dizer é que vamos melhorar, temos margem para melhorar e vamos trabalhar, que é o que temos que fazer", disse.